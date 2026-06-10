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Slovenija

Propadla Biobanka: dobavo tekočega dušika bodo plačevali starši

Ljubljana, 10. 06. 2026 14.07 pred 42 minutami 4 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
NASLOVKA_biobanka

Imetniki vzorcev propadle Biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev. Podjetje GaiaCell, ki jih hrani, je namreč zagrozilo, da bo dobavo nehalo plačevati. Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo del imetnikov, je JAZMP in GaiaCell pozvala k izvrševanju odločbe agencije, po kateri GaiaCell vzorcev ne sme ogroziti.

Odvetnik Urban Vrtačnik pričakuje, da bo Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) spoštovala lastno odločbo iz septembra lani, v kateri so GaiaCellu naložili, da mora skrbeti za celice in tkiva ter da se mora vzdržati vseh ravnanj, ki bi ogrozila celice in tkiva. Pričakujejo tudi, da bo agencija uveljavila vsa zakonska pooblastila, da bo GaiaCell odločbo spoštovala.

Del imetnikov zastopa odvetniška družba Vrtačnik
Del imetnikov zastopa odvetniška družba Vrtačnik
FOTO: Bobo

Kot je dejal Vrtačnik na današnji novinarski konferenci, JAZMP to "odločbo očitno šteje za izvršeno, čeprav to ne drži". Odločba namreč nalaga podjetju, da hrani celice do prenosa vseh vzorcev na drugo ustanovo za celice in tkiva.

Vendar je GaiaCell prejšnji teden agencijo obvestila, da bo vzorce s tekočim dušikom nehala oskrbovati 15. junija. Krioposode pa potrebujejo dušik, saj se tako vzdržuje primerna temperatura za shranjevanje vzorcev. "Odpoved pogodbe o dobavi tekočega dušika je očitna in ena najhujših oblik kršitev odločbe JAZMP, kjer bi morali goreti vsi rdeči alarmi," je danes poudaril Vrtačnik, ki v tej zadevi zastopa okoli 500 družin.

Če bodo celice uničene, bi bil to unikum v Evropi. "To se še nikjer ni zgodilo in to bo dokaz, da Slovenija ni sposobna izvrševati zakonodaje in predpisov EU na področju varstva celic in tkiv," je še poudaril odvetnik.

Kdo bo hranil vzorce?

JAZMP je prejšnji teden ob tej napovedi GaiaCella imetnike vzorcev spomnila, da se lahko sami dogovorijo za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev z drugo ustanovo za tkiva in celice, če to te še omogočajo, torej GaiaCell in Future Health.

To je po besedah Vrtačnika absurdno. "GaiaCell sklepa komercialne pogodbe na trgu proti plačilu in pri teh pogodbah nemoteno shranjuje celice in tkiva. Za celice in tkiva, ki jih je samovoljno prevzela od Biobanke, pa zatrjuje nezmožnost shranjevanja," je dejal.

Povedal je tudi, da bodo starši sami plačali stroške za dobavo tekočega dušika. Kot je dejal Vrtačnik, je ta rešitev kratkoročna, starši pa upajo, da bodo zadevo v tem času rešili s spoštovanjem odločbe JAZMP, v upravnem sporu ali sistemsko.

V zvezi z zakonitostjo odločbe je namreč odprtih več upravnih sporov. Ni še razrešeno sodno vprašanje, ali bi moral JAZMP sam skleniti pogodbe s tretjimi ponudniki in na lastne stroške zagotoviti hrambo.

Vzorci okoli 4000 imetnikov

Zagovorniki imetnikov vzorcev tudi od nove vlade pričakujejo, da k reševanju situacije pristopi nemudoma. "Če so celice in tkiva pomenila objekt posebnega varstva za predstavnike vlade, ko so bili še v opoziciji, ne vidimo razloga, da bi od tega načela odstopili," je dejal Vrtačnik.

Odprto pismo staršev in poziv ministru Ostrcu

Skupina staršev je ministru za zdravje Tadeju Ostrcu poslala odprto pismo, v katerem so ga pozvali k takojšnjemu prevzemu nadzora nad vzorci, transparentnemu obveščanju, ki bi potekalo preko uradne kontaktne točke, sistemsko rešitev s pripravo interventnega načrta za prenos vzorcev in ugotavljanje odgovornosti. Ob tem zahtevajo revizijo delovanja nadzornih organov.

"Pasivnost institucij je nesprejemljiva. Ne pristajamo na to, da se odgovornost prevali na starše, medtem ko zasebna podjetja izrabljajo kaos za komercialne pritiske na starše za ponovna plačila že plačane hrambe celic. Pri Biobanki ne gre le za poslovni neuspeh nekega podjetja, ampak za preizkus zaupanja v pravno državo in zdravstveni sistem. Starši smo ravnali v dobri veri, zato pričakujemo vaš hiter odziv in konkretne korake, ki bodo dokazali, da državi za prihodnost naših otrok ni vseeno," so zapisali.

Prepričani so, da jih je država doslej pustila na cedilu, namesto sistemske zaščite pa so, kot trdijo, naleteli na zid molka, birokratsko ignoranco in prelaganje odgovornosti. Ministra so opozorili, da so nekateri starši že ostali brez vzorcev, ki so propadli, ostali pa nimajo zagotovila, da bo hramba uspešna.

"Nekdanja ministrica Valentina Prevolnik Rupel je skrb za matične celice nesprejemljivo primerjala z vlaganjem v delnice in zavrnila pomoč države. Pri tem je spregledala, da gre za visoko regulirano dejavnost pod nadzorom Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Matične celice niso navadna stečajna masa, temveč življenjsko pomemben material, vezan na zdravje otrok, ki bo v prihodnje le pridobival na pomenu. Država ima zakonsko in moralno dolžnost, da zaščiti svoje državljane," so starši zapisali v pismu.

GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Podjetje Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehalo delovati. GaiaCell je prepričana, da bi ji morali pristojni za nadaljnje shranjevanje plačati, zato je s prekinitvijo dobave dušika zagrozila večkrat. Okoli 400 vzorcev je bilo lani uničenih, starši pa še ne vedo, kdo je za to odgovoren.

Biobanka GaiaCell JAZMP matične celice Urban Vrtačnik

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KOMENTARJI3

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LevoDesniPles
10. 06. 2026 15.40
slovenistan potrebuje 10 letno kitajsko roko da popuca z korupleži
Odgovori
0 0
kinimod
10. 06. 2026 15.25
Ma kaj sploh hranijo ? Ne razumem tega
Odgovori
+1
1 0
jonasz
10. 06. 2026 15.24
Tle je vse skupaj že preveč očitno kriminalno in enostavno zlobno terjat in izsiljevati še naprej že plačano ingarantirano staršem, da spet plačujejo še dodatno ali pa jim matične celice za otroka zavrže kar v smeti??? boli njih kriminalce in tale Kalan je že notorična ljigava kača skupaj z našo sodnijo bi že zdavnaj morala za zapahi ko je kradla še kot dir. na Zdr. Zbornici !!! in spet nič od našega sodnega sistema... ja ni čudno da samše Jankovič verjame v našo pravno državo...
Odgovori
+1
2 1
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