Propadla Biobanka: dobavo tekočega dušika bodo plačevali starši

Odvetnik Urban Vrtačnik pričakuje, da bo Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) spoštovala lastno odločbo iz septembra lani, v kateri so GaiaCellu naložili, da mora skrbeti za celice in tkiva ter da se mora vzdržati vseh ravnanj, ki bi ogrozila celice in tkiva. Pričakujejo tudi, da bo agencija uveljavila vsa zakonska pooblastila, da bo GaiaCell odločbo spoštovala.

Del imetnikov zastopa odvetniška družba Vrtačnik FOTO: Bobo

Kot je dejal Vrtačnik na današnji novinarski konferenci, JAZMP to "odločbo očitno šteje za izvršeno, čeprav to ne drži". Odločba namreč nalaga podjetju, da hrani celice do prenosa vseh vzorcev na drugo ustanovo za celice in tkiva. Vendar je GaiaCell prejšnji teden agencijo obvestila, da bo vzorce s tekočim dušikom nehala oskrbovati 15. junija. Krioposode pa potrebujejo dušik, saj se tako vzdržuje primerna temperatura za shranjevanje vzorcev. "Odpoved pogodbe o dobavi tekočega dušika je očitna in ena najhujših oblik kršitev odločbe JAZMP, kjer bi morali goreti vsi rdeči alarmi," je danes poudaril Vrtačnik, ki v tej zadevi zastopa okoli 500 družin. Če bodo celice uničene, bi bil to unikum v Evropi. "To se še nikjer ni zgodilo in to bo dokaz, da Slovenija ni sposobna izvrševati zakonodaje in predpisov EU na področju varstva celic in tkiv," je še poudaril odvetnik.

Kdo bo hranil vzorce?

JAZMP je prejšnji teden ob tej napovedi GaiaCella imetnike vzorcev spomnila, da se lahko sami dogovorijo za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev z drugo ustanovo za tkiva in celice, če to te še omogočajo, torej GaiaCell in Future Health. To je po besedah Vrtačnika absurdno. "GaiaCell sklepa komercialne pogodbe na trgu proti plačilu in pri teh pogodbah nemoteno shranjuje celice in tkiva. Za celice in tkiva, ki jih je samovoljno prevzela od Biobanke, pa zatrjuje nezmožnost shranjevanja," je dejal. Povedal je tudi, da bodo starši sami plačali stroške za dobavo tekočega dušika. Kot je dejal Vrtačnik, je ta rešitev kratkoročna, starši pa upajo, da bodo zadevo v tem času rešili s spoštovanjem odločbe JAZMP, v upravnem sporu ali sistemsko. V zvezi z zakonitostjo odločbe je namreč odprtih več upravnih sporov. Ni še razrešeno sodno vprašanje, ali bi moral JAZMP sam skleniti pogodbe s tretjimi ponudniki in na lastne stroške zagotoviti hrambo.

Vzorci okoli 4000 imetnikov

Zagovorniki imetnikov vzorcev tudi od nove vlade pričakujejo, da k reševanju situacije pristopi nemudoma. "Če so celice in tkiva pomenila objekt posebnega varstva za predstavnike vlade, ko so bili še v opoziciji, ne vidimo razloga, da bi od tega načela odstopili," je dejal Vrtačnik.

Odprto pismo staršev in poziv ministru Ostrcu