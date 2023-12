Propsa in Novaka čaka zaslišanje. Kje se zatika pri kmetijskem ministru?

Bo premierju po dveh mesecih vendarle uspelo zakrpati vrzeli v vladi? Prva ministrska kandidata bosta pred poslance stopila v torek. Pred pristojnima odboroma bosta zaslišana Franc Props, kandidat za ministra za javno upravo, in Jože Novak, kandidat za ministra za naravne vire in prostor. Kaj pa je z imenovanjem kmetijskega ministra? Neuradno naj bi si Golob na tej funkciji želel Vojka Adamiča, a njegovega imena v državni zbor še ni poslal. Kje se zatika pri izbiri kmetijskega ministra in kaj si na zaslišanjih lahko obetata kandidata Novak in Props?

Z imenovanjem kmetijskega ministra Vojka Adamiča naj ne bi bilo vsebinskih zadržkov, ampak zgolj težava, da Adamiča trenutno ni v Sloveniji in preprosto fizično ne more priti na zaslišanje. Njegovo ime naj bi bilo zato v državni zbor poslano takoj, ko se vrne iz tujine. Že v torek pa se bosta poslancem in v resnici tudi javnosti bolje predstavila relativno nepoznana kandidata: Franc Props in Jože Novak. Novak je trenutno državni sekretar na ministrstvu, ki ga želi prevzeti. Ob potrditvi bo moral bdeti nad izvajanjem popoplavne sanacije. Zaslišan bo na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. icon-expand Franc Props in Jože Novak FOTO: 24ur.com Props pa bo zaslišan na odboru za notranje zadeve in javno upravo. Tu ima njegova stranka kar sedem od osmih članov, zato s prvo potrditvijo večjih težav ni pričakovati. Najbrž pa se zaveda izzivov, ki ga čakajo ob morebitnem prevzemu funkcije: pogajanja s sindikati in obnova plačnega sistema. Če na torkovih zaslišanjih ne bo težav, bodo poslanci o novih dveh ministrih glasovali na četrtkovi seji državnega zbora.