Proračun 2020: črn scenarij ali svetla prihodnost?

Manjšinska vlada zmedeno in neusklajeno vesla v čolnu, ki se vrti v krogu, je postopek priprave proračuna ponazorila Anja Bah Žibert (SDS). Proračun je povsem brez pravih prioritet, je ugotovila in dodala, da zapostavlja predvsem dve pomembni skupini, to so mladi in upokojenci.

Državni zbor se je seznanil s predlogom državnih proračunov za naslednje dveletno obdobje, glede podrobne analize proračuna za leto 2020 pa je bilo v dvorani slišati deljena mnenja.

"Odločili ste se za črn scenarij, čeprav imate najbogatejši proračun,"je nadaljevala poslanka SDS, Andreja Zabret (LMŠ) pa ji je odgovorila: "Vlada se ni odločila za črn scenarij, ampak se je odločila za svetlo prihodnost."Tudi Nik Prebil (LMŠ) je proračun za leto 2020 pohvalil kot razvojno in socialno naravnanega. "Tisti, ki tako radi poudarjajo, kako je proračun nesocialen in slabo razvojno naravnan, živijo v svojem svetu, ali pa ne razumejo koncepta sociale in razvoja," je dejal.