Proračun za leto 2019 tudi po vrhu koalicije ostaja neznanka

V SD so ob prihodu na koalicijski vrh izpostavili skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, medtem ko v DeSUS in SAB poudarjajo izboljšanje položaja upokojencev. Prav to bi lahko bilo odprto vprašanje, o katerem je govoril Šarec.

Prvak DeSUS Karl Erjavec je že večkrat poudaril, da morajo prihodnje leto za izboljšanje položaja upokojencev zagotoviti podobno vsoto denarja kot za izboljšanje statusa javnih uslužbencev. Sicer v DeSUS poudarjajo usklajevanje pokojnin in izplačilo regresa. Slednje poudarjajo tudi v SAB, kjer se zavzemajo za regres v dveh višinah in ne več v petih. Prav tako želijo zvišanje odmernega odstotka pokojnin.

Za kaj so se zavzemali posamezni partnerji?

Predsednik SMC Miro Cerar je pred koalicijskim vrhom izpostavil dogovor, da ne bodo posegali v status najranljivejših skupin. Tovrstne posege je namreč predvideval eden od zadnjih osnutkov novele zakona o izvrševanju proračuna, ki je prišel v javnost.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je ob prihodu na koalicijski vrh povedal, da prihajajo s predlogi ter da pričakuje konstruktiven pogovor.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović pričakuje iskren pogovor, da se bodo znali ne le poslušati, ampak tudi slišati in razumeti ter da bodo zaprli odprta vprašanja predvsem pri zakonu o izvrševanju proračuna. Spomnil je, da morajo nekaj doreči še pri pokojninah. "Verjamem, da bomo naredili prvi korak k temu, da bomo do konca leta lahko sprejeli zakon o izvrševanju proračuna in potem rebalans proračuna," je dejal.

Prvak SD Dejan Židan je od današnjega vrha pričakoval dogovor. "SD ne bo izsiljeval, imamo pa koalicijski sporazum, ki ga je nemogoče uresničiti v enem letu. Na razpolago imamo štiri leta in tako se bomo tudi obnašali," je dejal in zatrdil, da se ne bodo pogajali preko medijev. "Nobenega razloga tudi ni, da se obnašamo, kot da so čez tri mesece volitve," je prepričan.

Židan je kot prioriteto izpostavil zdravstvo. "Ne smemo dovoliti, da se ljudem, ki so v resnici zelo bolni in čakajo predolgo, možnost preživetja zmanjšuje," je posvaril Židan in dodal, da je to glavna prioriteta v prihodnjem letu.