Golob: Sredstva za reforme bodo zagotovljena

Pri tem je kot tisto od prioritet, pri čemer se izvajajo največje spremembe in največje investicije, izpostavil zdravstvo. "Smo na dobri poti, kar dokazuje tudi to, da imamo vsak dan večjo podporo iz samega zdravstva, tudi izvajalcev medicinskih storitev in koncesionarjev," je dejal.

Vse naštete prioritete je vlada kljub zaostrenim fiskalnim pogojem po njegovih besedah uspešno vključila v predlog proračunov za leti 2025 in 2026. Za plačno reformo bo šlo denimo v naslednjih letih dodatnih 1,4 milijarde evrov, za obnovo po poplavah je v posebnem skladu že zbranih 200 milijonov evrov, za izgradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj je prvič v zgodovini v enem letu na voljo 100 milijonov evrov. "Za vse reforme, ki jih imamo predvidene, so predvidena sredstva v teh proračunih," je dejal.

"Oblikovanje predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in predloga proračuna za leto 2026 so spremljale negotovosti, povezane z varnostnim stanjem, spoznanja o nezadostni konkurenčnosti in produktivnosti Evrope v primerjavi z globalnimi tekmeci ter ponovna vzpostavitev fiskalnih pravil v EU," je minister povedal na današnji predstavitvi v DZ.

"Samo z gospodarsko rastjo lahko zagotavljamo socialno državo in blaginjo za prebivalstvo, ker to je tisto, čemur je proračun primarno namenjen," je dejal. Ob tem se mu zdi pomembno, da se gospodarske rasti in nizke stopnje brezposelnosti ne financira na račun dodatnega zadolževanja. "Delež dolga v BDP skozi leta te vlade ves čas konstantno pada," je dejal.

Gospodarska slika Slovenije je po njegovih besedah ravno zaradi proračunskih politik te vlade bistveno boljša kot v marsikateri drugi razviti članici EU in tudi boljša od povprečja EU, pa čeprav smo se v zadnjih dveh letih soočili najprej z energetsko krizo zaradi vojne v Ukrajini in nato z obnovo po lanskih avgustovskih poplavah.

Poudaril je, da uspeva Sloveniji primanjkljaj kljub vsem reformam in dodatnim sredstvom zanje skozi leta zmanjševati. Na to bi morali biti po ponosni: "V celoti smo usklajeni z novimi fiskalnimi pravili na ravni EU, zelo malo je držav v Evropi, ki se lahko s tem pohvalijo."

V odhodkih je za plače in prispevke neposrednih uporabnikov proračuna predvidenih 1,9 milijarde evrov, na kar bodo vplivali učinki plačne reforme oz. po njegovih besedah učinki največje prenove plačnega sistema v zadnjih 15 letih. Za izdatke za blago in storitve je največ sredstev predvidenih za tekoče vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture, za financiranje projektov finančne perspektive, predvsem za prilagajanje podnebnim spremembam, zagotavljanje socialne vključenosti in boljšega dostopa do zaposlitve, ter za modernizacijo in opremljanje vojske.

Obremenitve iz dohodnine se načrtuje v približno enaki višini, kar je posledica dogovora s socialnimi partnerji glede uskladitve olajšav in lestvice za odmero dohodnine. Tudi nedavčni prihodki se načrtujejo v približno enaki višini, nižji za 40 milijonov pa bodo kapitalski prihodki, donacije in transferni prihodki ter za približno 80 milijonov prihodki iz naslova prejetih evropskih sredstev, predvsem zaradi manjšega črpanja iz novega kohezijskega načrta.

Kot je navedel minister, v letu 2025 pričakujejo rast prihodkov predvsem na račun višjih davčnih prihodkov, in sicer iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb in njegovega začasnega dviga z 19 na 22 odstotkov, davka na premoženje oz. začasnega petletnega davka na bilančno vsoto bank, višjih trošarin, pri katerih so tiste na pogonska goriva precej višje od načrtovanih, in dviga drugih davkov na blago in storitve na račun dviga višine okoljske dajatve.

Stroški obresti so načrtovani v enakem obsegu, v okviru rezerv se večina načrtovanih sredstev v višini 1,2 milijarde evrov namenja za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, za sklade za obnovo, podnebne spremembe in vode. Odhodki bodo šli še za subvencije podjetjem, transfere posameznikom in gospodinjstvom ter občinam, pri tekočih transferih v sklade socialnega zavarovanja bodo največji del predstavljala sredstva za financiranje obveznosti do zavodov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje, je med drugim nanizal Boštjančič.

Investicijski izdatki se v obeh letih ohranjajo na približno enaki višini, kot so bili realizirani v letu 2023. "Ocenjuje se, da bo Slovenija ostala v vrhu držav EU po velikosti sredstev v BDP, ki se namenjajo za investicijske izdatke," je dejal. Od načrtovanih bo približno četrtina namenjena za promet in prometno infrastrukturo, sledijo odhodki za obrambo in zaščito ter sredstva, namenjena izobraževanju, športu in razvoju podeželja, je naštel.