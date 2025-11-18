Proračuna za prihodnji dve leti: za opozicijo slaba, za koalicijo razvojna

Suzana Lep Šimenko (SDS) v dokumentih, ki ju je uvodoma predstavil finančni minister Klemen Boštjančič, pogreša razvoj in resne ukrepe, ki bi Slovenijo vodili naprej. "Skupaj se bo Slovenija v dveh letih zadolžila za več kot 11 milijard evrov, in to ne za razvoj, ampak za tekočo porabo, birokracijo, refinanciranje dolga, vladno komuniciranje in javni sektor," je dejala.

Leta 2026 naj bi se odhodki v primerjavi z zdaj veljavnim proračunom povečali za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov, leta 2027 naj bi porasli na 18,1 milijarde evrov. To je fiskalna spirala, ki ji ni videti konca, je opozorila Lep Šimenko in ugotovila, da investicije stagnirajo, prav tako črpanje evropskih sredstev, javni dolg pa raste. "V proračunu ni videti niti enega resnega reformnega ukrepa, ni ukrepov za razbremenitev gospodarstva, ni ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti, ni ukrepov za povečanje produktivnosti. Vlada povečuje le izdatke," je dejala.

V poslanski skupini nepovezanih poslancev po besedah Anžeta Logarja v predlogu proračunov vidijo "vzrok in posledico neke neučinkovite vlade zgrešenih prioritet in priložnosti". Opomnil je, da živimo v času, ko "inflacija znižuje prihranke državljanov, ko se država in gospodarstvo soočata z ohlajevanjem in ko geopolitične razmere ne govorijo v prid rokohitrskim prebliskom predsednika vlade". V takšnih časih bi pričakoval proračun, ki krepi odpornost države, spodbuja gospodarstvo in zagotavlja dolgoročno stabilnost, a kot je dejal, danes obravnavana predloga tega ne izpolnjujeta. "Nasprotno. Kažeta na nevarno nadaljevanje politike visoke porabe in zadolževanja," je ocenil.

Tudi Jožef Horvat (NSi) je povedal, da poslanci njegove poslanske skupine proračunov ne bodo podprli. Država mora biti socialna - to smo zapisali tudi v slovensko ustavo -, a najboljša socialna politika je tista politika, ki spodbuja gospodarske aktivnosti, je dejal. Tega pa iz proračunskih dokumentov ni razbrati. Horvat je opozoril, da konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja že več let hromi davčna politika, ki se je v zadnjih treh letih še poslabšala. Povečale so se tudi birokratske obremenitve, predvidljivost vladnih odločitev pa se je zmanjšala, je dodal.