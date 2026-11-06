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Slovenija

'Proračunska luknja se veča, Janša jo koplje z veliko lopato'

Ljubljana, 06. 11. 2026 11.33 pred 1 uro 2 min branja 306

Avtor:
STA N.L.
Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko

V Gibanju Svoboda, Levici in SD so ob začetku referendumske kampanje pozvali k zavrnitvi zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon je razvojen le za odstotek najbolje plačanih, vsem ostalim pa daje lažne obljube o drobtinicah in hkrati grozi z razgradnjo temeljev solidarne družbe, je dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila, da se bo v primeru potrditve zakona na referendumu proračunski primanjkljaj povečal. "Proračunska luknja se veča, Janša jo koplje z veliko lopato."

Golob je na novinarski konferenci v prostorih v DZ opozoril, da zakon, o katerem bomo 6. decembra glasovali na referendumu, pomeni uničenje družbe, kot jo poznamo. "Vsi skupaj bomo šli na referendum, jasno glasovali proti in Janševi koaliciji pokazali, da jih volivke in volivci nismo izvolili zato, da bodo uničevali Slovenijo," je dejal.

Zakon po njegovih besedah prinaša koristi zelo ozki skupini ljudi. "Če imate več kot 7500 evrov plače, ste lastnik zasebne bolnice oz. zasebne prakse v zdravstvu, ste tik pred upokojitvijo in bi radi povečali svoje prihodke na račun drugih ali pa ste samostojni podjetnik z več kot 120.000 evrov prihodkov – potem vam bo ta zakon mogoče nekaj prinesel," je dejal.

Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko so pozvali k zavrnitvi zakona o interventnih ukrepih.
Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko so pozvali k zavrnitvi zakona o interventnih ukrepih.
FOTO: Bobo

Vsi preostali pa ne le, da ne bodo dobili ničesar od tega zakona, morali bodo plačati za vse, kar bo dobil odstotek najbogatejših, je napovedal.

Vrečko: Janša koplje z veliko lopato

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ugotovila, da je interventni zakon nastal zato, da je poenotil takratno koalicijo skupaj z Resnico v politični ideološki usmeritvi te vlade. Posega globoko v zakonodajo in ureditev naše države in ima takšne posledice za našo prihodnost, da se na ta način absolutno ne bi smel sprejemati, je bila kritična. "Glas proti na referendumu bo glas proti skrajno desni populistični politiki, proti razgradnji naše države in proti vladi Janeza Janše," je dejala.

Opozorila je, da se bo v primeru potrditve zakona na referendumu proračunski primanjkljaj povečal. "Proračunska luknja se veča, Janša jo koplje z veliko lopato, hkrati daje blazne odpustke kapitalu in najbogatejšim, za ljudi pa ne poskrbi," je dejala.

"Če bo zakon na referendumu potrjen, potem bomo morali nekje drugje iskati sredstva, da bomo izravnali proračun," trdi Han.
"Če bo zakon na referendumu potrjen, potem bomo morali nekje drugje iskati sredstva, da bomo izravnali proračun," trdi Han.
FOTO: Bobo

Han: Nižji davki niso osnova za razvoj

Če bo zakon na referendumu potrjen, potem bomo morali nekje drugje iskati sredstva, da bomo izravnali proračun, je posvaril tudi predsednik SD Matjaž Han. Kot je dodal, nižji davki niso osnova za razvoj, kajti razvoj pomeni dostojne plače, uspešno gospodarstvo, javno zdravstvo, javno šolstvo in močno socialno državo. Zato je treba ta zakon na referendumu zavrniti, potem pa sesti skupaj in se pogovoriti, kaj potrebujemo, da bomo še vedno imeli socialno državo ter močno javno šolstvo, zdravstvo, kulturo in konkurenčno gospodarstvo, je dejal.

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KOMENTARJI306

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Perovskia
06. 11. 2026 13.10
Kdor je malo izobrazenj in pogleda statistike koliko podjetij je zaradi11 novih davkov zaprlo oz so na robu in 700mio samo za bozicnice se pokaze po letu do 2 ampak to je za delomrzneze uganka
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0 0
nelika123
06. 11. 2026 13.10
No,no.. luknja je bila ogromna ze ob koncu golobovga imperija,pa nas noben ni opozarjal.je tako?
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0 0
Pamir
06. 11. 2026 13.10
Kaj se čudite, Janšar iz Dolančevega faksa za Bežigradom takoj v komunistično partijo potem pa že 36 letno parazitiranje na davkoplačevalskem denarju.V Ameriki Kitajski taki pomivajo krožnike.
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0 0
Republika Butale
06. 11. 2026 13.09
Torej je jasno… ste le medijsko spolitizirano "trobilo".
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+3
3 0
BBcc
06. 11. 2026 13.10
Nisi na nori 24. Malo si zamešal stran.
Odgovori
0 0
Castrum
06. 11. 2026 13.08
Sedanja opozicija, torej golobovanje, predlagajo višjo davčno olajšavo za vse bruto plače.....BRAVO, ČESTITAM!....... Moje vprašanje- tak isti zakon je sprejela Janševa vlada leta 2022, potem pa je ta iati zakon Golobova vlada ukinila!!!!...In zakaj sedaj po štirih letih opozicija predlafa isti zakon katerega je ukinila?
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+2
2 0
9876543
06. 11. 2026 13.08
Tako Golob kot Janša delata za ljudi in socialno državo, le da Janša podpira razvoj močnega gospodarstva in skozi davke podjetij zagotovilo sredstev, Golob pa je spravil gospodarstvo na dno, socialno državo bi pa vzdrževal z vedno novimi dajatvami kot je višji davek, obvezni zdravstveni prispevek, prispevek za dogotrajno oskrbo, - trije novi prispevki v enem samem mandatu, koliko bi jih še bilo, če bi spet vladal in kje bi bilo naše gospodarstvo, če vsi predstavniki gospodarstva enotno trdijo, da tako slabo kot prejšnja 4 leta, še ni bilo.
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+2
2 0
mamma mia
06. 11. 2026 13.08
In ravno tej z majhnimi plačami in pokojninami bodo glasovali za janesha in njegov zakon,da bodo še bolj tenko piskali,ko se jim bo smejal z roko na ustih,kar je že njegov zaščitni znak .Bolano! :(
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-1
0 1
enajstdvanajst1
06. 11. 2026 13.08
Ne moras biti pameten da vidis da je golob skopal tako luknjo da jo 8 let ne zakopljemo. Janša vsaj davke ne dviguje
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+2
2 0
Analist
06. 11. 2026 13.06
Levičarji, biža se vam konec. Prihaja doba AI v kateri ne boste morali več lagati in potvarjati resnice
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+0
2 2
mentos12
06. 11. 2026 13.06
Dokler bodo novinarski hlapci,politični aktivisti teh levičarskih skrajnežev dajali tolikšno pozornost tej lopovski lažnivi,pokvarjeni druščini,toliko časa se Sloveniji ne obeta nič dobrega. Tem vsem je edino mesto v Dobrunjah,ne pa da narodu še zdaj lažejo in manipulirajo.
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-2
1 3
kunccix
06. 11. 2026 13.05
Janša dela za kmeta, malega človeka, delavca. Goriva so poceni, osnovna živila tudi, plače rastejo…. MED IN MLEKO
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+1
2 1
Republika Butale
06. 11. 2026 13.05
Ko Levi exzapravljivci moralizirajo in modrujejo o zapravljanju denarja. Parodija butale.
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-2
1 3
BBcc
06. 11. 2026 13.06
Kaj če bi tako nižjemu in srednjemu sloju znižali davek do 7500 EUR kapica in ne od?? Zakaj za boga ne?? Kot pravijo tako nič ne prinesejo ti sloji v državno blagajno. Potem ne bo škode.
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+4
4 0
Minovak
06. 11. 2026 13.04
Imamo ljudi "čebele" in ljudi "muhe". Čebele še na deponiji najdejo cvet, muhe pa tudi v najlepšem vrtu iščejo iztrebke.
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+1
1 0
Skunk Works
06. 11. 2026 13.04
Problem, psihološko mentalni problem, je, da v Sloveniji še vedno tako veliko ljudi, ki tako malo delajo, tako zelo dobro živi...Zato tudi tak odpor do nujnih sprememb in tega nujnega zakona, kajti svet se nam za hrbtom spreminja z bliskovito hitrostjo, mi pa spimo. Mit o delovnih pridnih slovencih velja morda za nekje 1/3 naroda, vse ostalo pa ni niti približno blizu normalnim delovnim navadam, (je leno in lačno vedno novih pravic in ugodnosti), kot jih poznajo na zahodu, ali na kitajskem. Kot je že dejal Boskarol, nekje dobrih 300.000 ljudi prostega trga primarno živi to državo. In on ve kaj govori in teh 300.000 se zaveda kaj nas čaka, a je žal v manjšini. Trenutno nam je lepo, ampak v nemčiji se že podirajo nekoč večno trdni industrijski velikani. Mi jim bomo sledili s kakšnim letom ali dve razlike...Bodo pač spremembe čez nekaj let, a veliko bolj boleče...
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+1
2 1
Dolenjc5
06. 11. 2026 13.04
A je to plod vlade v senci. Rajši razmišljaj o Romuniji kaj se lahko še zlažeš . A lahko piveš kakšen priliv je bil do leta 2017. Golob samo poudarja od 2017 ni bilo ne prilivov ne odlivov. od odprtja pa do 2017 pa tišina. Zdaj se je malo zagovoril da je to po nesreči ratalo ob odprtju računa GEN-1. prav zanimivo. Upam da se vse razišče in zapte usta Golobu in njegovim privržencem
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+2
2 0
Pimplc
06. 11. 2026 13.03
kakor koli odlocijo me to ne zanima... naj se volijo in zmenijo med sabo... meni dajte placo !!!!
Odgovori
+3
3 0
patogen
06. 11. 2026 13.03
Vedno bom trdil, da je bil prevzem oblasti napaka in bi morali stisniti zobe, da Pernati ptič zapelje Slovenijo v grški scenarij.
Odgovori
+3
5 2
kunccix
06. 11. 2026 13.06
Grški scenarij je vedno na sporedu po jufki! VEDNO
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
06. 11. 2026 13.09
A tud ti že vidiš kako se zbirajo črni oblaki nad Slovenijo
Odgovori
0 0
tech
06. 11. 2026 13.03
Iz Levice so ta zadnji, ki se lahko oglašajo glede proračunske luknje, ker sami niso sposobni drugega kot trošit tuj denar. Proti bom samo zaradi tega, ker so v zakon dodali zdravstvo in kratkoročno oddajenje nepremičnin.
Odgovori
+4
5 1
9876543
06. 11. 2026 13.03
Mogoče bi g. Braneta Štruklja kdo vprašal, kam gre denar preko 8.000.000,00 € letno, ki ga sindikati dobijo od članarin svojih članov. To je zelo velik denar.
Odgovori
+3
3 0
kunccix
06. 11. 2026 13.08
Vas ne bi smelo zanimati, ker ta denar dajo člani sindikata! Naj vas zanima, kam odtekajo proračunske milijarde
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0 0
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