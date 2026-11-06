Golob je na novinarski konferenci v prostorih v DZ opozoril, da zakon, o katerem bomo 6. decembra glasovali na referendumu, pomeni uničenje družbe, kot jo poznamo. "Vsi skupaj bomo šli na referendum, jasno glasovali proti in Janševi koaliciji pokazali, da jih volivke in volivci nismo izvolili zato, da bodo uničevali Slovenijo," je dejal. Zakon po njegovih besedah prinaša koristi zelo ozki skupini ljudi. "Če imate več kot 7500 evrov plače, ste lastnik zasebne bolnice oz. zasebne prakse v zdravstvu, ste tik pred upokojitvijo in bi radi povečali svoje prihodke na račun drugih ali pa ste samostojni podjetnik z več kot 120.000 evrov prihodkov – potem vam bo ta zakon mogoče nekaj prinesel," je dejal.

Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko so pozvali k zavrnitvi zakona o interventnih ukrepih. FOTO: Bobo

Vsi preostali pa ne le, da ne bodo dobili ničesar od tega zakona, morali bodo plačati za vse, kar bo dobil odstotek najbogatejših, je napovedal.

Vrečko: Janša koplje z veliko lopato

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ugotovila, da je interventni zakon nastal zato, da je poenotil takratno koalicijo skupaj z Resnico v politični ideološki usmeritvi te vlade. Posega globoko v zakonodajo in ureditev naše države in ima takšne posledice za našo prihodnost, da se na ta način absolutno ne bi smel sprejemati, je bila kritična. "Glas proti na referendumu bo glas proti skrajno desni populistični politiki, proti razgradnji naše države in proti vladi Janeza Janše," je dejala. Opozorila je, da se bo v primeru potrditve zakona na referendumu proračunski primanjkljaj povečal. "Proračunska luknja se veča, Janša jo koplje z veliko lopato, hkrati daje blazne odpustke kapitalu in najbogatejšim, za ljudi pa ne poskrbi," je dejala.

"Če bo zakon na referendumu potrjen, potem bomo morali nekje drugje iskati sredstva, da bomo izravnali proračun," trdi Han. FOTO: Bobo

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