Bruseljska ocena proračunov držav članic in slabe novice za Slovenijo. "Za Slovenijo in Španijo, katerih dolg presega 60 odstotkov BDP, že letos napovedujemo znatno neskladnost. In to lahko privede do uvedbe postopka presežnega primanjkljaja," je v torek opozoril evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.

"To pomeni, da se javnofinančne razmere slabšajo. Kljub temu, da makroekonomske razmere niso slabe. In da smo zato s takšno ekspanzivno javnofinančno politiko pravzaprav prišli do njenih meja," pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Največja skrb komisije je prehitra rast porabe javnega denarja. Slovenija se je še v času Golobove vlade zavezala, da bo ta letos 4,4-odstotna. Komisija pa je izračunala, da bo v praksi bistveno višja: 9,5-odstotna. Zaradi česar pa prvi varuh javnih financ ne dela panike. "Naša gospodarska rast je najvišja v Evropi. Ne jemljem to kot rumeno luč. Nenazadnje 10 držav EU je v postopku presežnega primanjkljaja že sedaj. Se pravi mi smo med tistimi ostalimi, ki nimamo tega. Jemljem pa to seveda, kot opozorilo," stanje komentira finančni minister Andrej Šircelj.

Kaj so po oceni Bruslja trije največji torpedi za slovenske javne finance? Rast plač v javnem sektorju. Zvišanje obrambnih izdatkov. In učinki interventnega zakona, ki so jih v Bruslju ocenili na 1,2 milijarde evrov - torej enako kot fiskalni svet in ne pol manj, kot po svojem modelu minister Šircelj.

"Fiskalni svet, ki ga vlade ne marajo, zato, ker jim nastavlja ogledalo, vendarle si ne izmišljuje in nima političnih ambicij. Ampak objavlja to, kar pokažejo izračuni. In to je zdaj tudi potrdila Evropska komisija," še pravi Kračun.

"Delamo na tem, da do tega ne bo prišlo. Tukaj bomo upoštevali, seveda, ukrepe, ki smo jih že napovedali. Tako na področju boleznin, kot na področju osebne asistence," zagotavlja Šircelj.

Slovenija se je sicer pred leti iz velike javnofinančne težave že reševala - z varčevalnim zakonom ZUJF, ki je globoko zarezal v plače, socialne prejemke in pokojnine. "Ni primerjave med tistim časom, ko je Slovenija imela ZUJF in sedanjostjo. Nobene primerjave ni. In bom rekel, strašenje z ZUJF-om, ne vem, čemu služi," se sprašuje Šircelj.

"Države članice, pri katerih obstaja tveganje neskladnosti, bi morale v svojih proračunih za leto 2027 sprejeti potrebne ukrepe," medtem dodaja evropski komisar za gospodarstvo. Večji primanjkljaj pomeni tveganje, da bi ključne bonitetne hiše poslabšale oceno Slovenije, s čimer bi državo dodatno zadolževanje stalo še več.