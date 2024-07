'Proračuna zagotavljata sredstva za reforme in glavne koalicijske zaveze'

Vlada, ki je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela maja, je danes po besedah Mateja Arčona naredila pomemben korak naprej v proračunskem načrtovanju. Ministri so tako opravili prvo obravnavo razreza izdatkov po posameznih glavnih proračunskih porabnikih, seja pa je bila namenjena razpravi in uskladitvi predlaganega razreza ter pripomb posameznih ministrstev.

Do septembra bo sledilo nadaljnje usklajevanje, dejanski razrez odhodkov in jasnejša slika proračuna pa bosta kot običajno znani konec avgusta. Predlog sprememb sprejetega proračuna za 2025 in predlog proračuna za 2026 bo vlada skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti v DZ poslala do konca septembra.

Proračuna po Arčonovih navedbah zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih reformnih dejavnosti, ki jih je obljubila koalicija.

Vlada bo tako s proračunoma zagotovila sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, reforme sistema plač v javnem sektorju, zagotovljena bodo tudi napovedana sistemska sredstva za izvedbo gradnje javnih najemnih stanovanj in sredstva za obnovo po lanski katastrofalni ujmi.