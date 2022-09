Proračunske prioritiete: zdravstvo, zelene politike in trajnostni razvoj

Proračun za leto 2023 je že sprejet, DZ ga je skupaj z letošnjim sprejel novembra lani. Vlada bo zdaj pripravila predlog njegovih sprememb, priložila pa bo tudi predlog proračuna za leto 2024. V skladu s poslovnikom DZ mora vse skupaj posredovati v potrditev poslancem najpozneje do 1. oktobra.

Vlada je opravila dodatno razpravo o prioritetah, ki jih bo vključila v oba proračuna, pripravila pa ju bo v prihodnjih dneh ter pravočasno poslala v DZ, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Nova proračunska izhodišča so posledica nove gospodarske realnosti na globalnih trgih in vključenosti projektov preteklih vlad, predvsem prejšnje vlade, ki niso nikoli imeli zagotovljenih proračunskih sredstev, so dodali.