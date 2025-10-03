Svetli način
Proračunski primanjkljaj v devetih mesecih blizu milijarde evrov

Ljubljana, 03. 10. 2025 16.39 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA
V državni proračun se je v prvih devetih mesecih steklo 10,7 milijarde evrov, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 8,9 odstotka na 11,6 milijarde evrov. Primanjkljaj se je podvojil na 953 milijonov evrov, med razlogi za takšno rast pa na finančnem ministrstvu navajajo višje odhodke za stroške dela.

Poleg stroškov dela so se po podatkih finančnega ministrstva v prvih devetih mesecih letos povečali tudi izdatki za modernizacijo Slovenske vojske, transfer v pokojninsko blagajno ter odhodki za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter za proizvodnjo in dobavo toplote.

Proračunski primanjkljaj, ki je za 487 milijonov evrov višji kot v enakem obdobju lani, je skladen z načrtovano dinamiko, so sporočili s finančnega ministrstva.

V mesecu septembru je imel državni proračun 110,1 milijona evrov presežka. K temu je največ prispevalo izplačilo dobička Slovenskega državnega holdinga. Ta sredstva bodo namensko porabljena za sofinanciranje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto v času prehodnega obdobja pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, so napovedali na ministrstvu.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je bilo letos do konca septembra iz proračuna izplačanih 1,5 milijarde evrov, kar je podobno kot lani.

Primanjkljaj se je podvojil na 953 milijonov evrov, med razlogi za takšno rast pa na finančnem ministrstvu navajajo višje odhodke za stroške dela. FOTO: Shutterstock

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je državni proračun prispeval 1,6 milijarde evrov, kar je 8,9 odstotka več kot v prvih devetih mesecih lani. Od tega je bilo 1,2 milijarde evrov nakazanih v pokojninsko blagajno. Ta znesek je za 8,6 odstotka višji kot pred letom, predvsem zaradi rasti števila upokojencev, uskladitve pokojnin in drugih prejemkov ter višjega izplačila letnega dodatka za upokojence.

Odhodki za investicije so znašali 803 milijonov evrov oziroma 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. "Sredstva vlagamo v modernizacijo Slovenske vojske, opremo za njeno operativno delovanje ter za investicije v cestno in železniško infrastrukturo," so zapisali na ministrstvu.

Sredstva za subvencije so se zmanjšala za 30,2 odstotka na 345 milijonov evrov. So se pa pri tem povečala sredstva za razvoj podeželja ter za nadomestila dobaviteljem električne energije.

Za stroške dela v javnem sektorju je bilo v devetih mesecih namenjenih 3,6 milijarde evrov, samo v septembru pa 381 milijonov evrov oziroma 10,2 odstotka več kot septembra lani. Ta rast po navedbah finančnega ministrstva sledi izvajanju plačne reforme, odpravi nesorazmerij, prevedbi v nov plačni sistem, napredovanjem ter usklajevanju plačne lestvice.

Glavni del proračunskih prihodkov predstavljajo davčni prihodki. V devetih mesecih so znašali 9,2 milijarde evrov, kar je 3,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Pri tem so se prilivi od davka na dodano vrednost povečali za 4,3 odstotka na štiri milijarde evrov, od dohodnine pa za 5,8 odstotka na 1,6 milijarde evrov. Prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb so se zmanjšali za 11,6 odstotka na 1,3 milijarde evrov, kar je po pojasnilih ministrstva posledica nižjega poračuna za leto 2024 v primerjavi s primerljivim preteklim obdobjem. Nekoliko so se zmanjšali tudi prihodki od trošarin.

Letošnje povečanje primanjkljaja je izključno posledica višje tekoče porabe, je te številke komentiral fiskalni svet, Kot je dodal, je rast tekoče porabe široko osnovana, skladno s pričakovanji k njej največ prispevajo višji stroški dela ob spremembi plačnega sistema javnega sektorja. Ob tem je rast prihodkov zastala, deloma zaradi umiritve gospodarske aktivnosti, deloma zaradi nadaljnjega upada prihodkov iz evropskih sredstev.

BroNo1
04. 10. 2025 12.55
+2
Amaterji nas bodo spravili na kant
ODGOVORI
2 0
oježeš
04. 10. 2025 12.00
+1
Preveč so razsipni z denarjem in nikakor glede na položaje varčevalni. Primanjkljaja v hipu ne bi bilo več, če bi nehali financirati politične stranke, te se naj vzdržujejo z lastnim delom, prenehali financirati cerkev, uredili socialne transferje, ker tam je neupravičeno veliko število ljudi, ki nočejo delati, prejemajo socialno, nato pa z delom na črno služijo denar. Problem pri nas je, da ni nobene kontrole nad upravičenci katerim delijo javni denar. Seveda obstajajo upravičenci do javnega denarja, ampak kakor se dela pri nas kjer so nas polna usta o zakonih, ni pa nobenega pravega nadzora nad trošenjem denarja. Verjetno je to zaradi tega, ker gre za javni denar, ne pa za denar iz lastnega žepa.
ODGOVORI
1 0
OmniLiberalec42
04. 10. 2025 09.04
+3
Primanjkljaj definitivno NI zaradi stroškov dela. Tisti ki dejansko DELAMO (tudi tisti v javnem sektorju) smo tako ali tako dobili cekinčke in fižolčke od povišice. V privat sektorju nas pa itak tako molzejo da že mleko v prahu prihaja iz joške. Pol nam pa prodaja da je še PRIMANJKLJAJ zaradi delavcev? V redu, pa nas vse odpihaj, odvzemi "ugodnosti" ki jih dobivamo ki povzročajo primanjkljaj, hkrati pa tudi nehaj davke srkat iz plač, pa da vidimo kdo tukaj primanjkljaj ustvarja in kdo celo državno blagajno na plečih nosi.
ODGOVORI
3 0
zelen
04. 10. 2025 09.01
+3
puf na puf
ODGOVORI
3 0
murate
03. 10. 2025 20.58
-4
V Mahnič evi Gorenji vas so za most preko malo večjega potoka ki je 6m dolg in 3 m širok , preko katerega avto ne sme plačali 1.200 000 e.Kaj pa je takšen primanjkljaj, sitnica za Mahnič a in podobne.Ljudje pridno plačujemo davke na davke tako da ima se nek se troši
ODGOVORI
2 6
murate
03. 10. 2025 21.01
-5
Pa v ginesovo knjigo rekordov bodo uletel ,na vsakih 300m potoka,kvazi reke most.....
ODGOVORI
0 5
LevoDesniPles
03. 10. 2025 20.38
+2
v javni sekti lahko to leto še 3x dvignemo plače
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
03. 10. 2025 19.50
+5
Sedaj pa še božičnica za JS in upokojence ala milan da ne bo lačen
ODGOVORI
5 0
konc
03. 10. 2025 19.16
+9
A nas ne vodi VRHUNSKI MENEĐER!?
ODGOVORI
9 0
odpisani zasedli vlado
03. 10. 2025 18.20
+11
Golob vas ima rad zato plešite plešite kolo oj moj golube saj vam za zahvalo dviguje cene cela njegova sekta si pa pač polni žepe z državnim denarjem,ker imajo premajhne plače cirka od 5000 eurov naprej.So vsaj naredili ogromno dobrega za slovenijo katera je 2.švica hahahahahaha.
ODGOVORI
11 0
ROMELS
03. 10. 2025 16.45
+17
Javna uprava ni upravičena do regresa, ker je v izgubi.
ODGOVORI
18 1
