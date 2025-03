Prosen Kralj med nagovorom v DZ zaklel: Zgrabil me je krč

Drži pa, da takšni spodrsljaji, če to v resnici sploh so, postajajo vse pogostejši in odpirajo vprašanja o ravni komuniciranja v hramu demokracije, prikimava tudi dr. Zdravko Zupančič iz šole retorike. Med drugim so poslanci o državnem zboru govorili kot o "hiši, kjer se dogajajo tragikomedije", večkrat pa so hram demokracije označili tudi kot "cirkus", ki ga "vodijo butalci".

Ali takšne izjave krnijo ugled ne le poslancev, ampak tudi tako pomembne institucije, kot je državni zbor? "Če to govori nekdo, ki je del tega, potem seveda razvrednoti vse skupaj. Zadrega je v tem, ker verjetno se prej ali slej nekdo spusti na raven nizkih strasti in potem od tam ni več poti nazaj," razlaga Zupančič.

A dejstvo je, opozarja dr. Zupančič, da gre mnogokrat za povsem premišljene nastope. Slovenija ni izjema in sledi trendom populizma, ki ga narekuje zahodna politika. "To je kot rokoborba. To pomeni, da so vse bitke, vsi boji, vso kričanje v resnici zaigrani," je dejal.