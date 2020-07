Policija: Postopki s tujci odstopajo od ustaljene prakse, a so zakoniti

Potem ko smo poročali o dokumentu, ki razkriva navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito, se je odzvala policija. Ta priznava, da so trenutno postopki s tujci drugačni in odstopajo od ustaljene prakse, a so kljub temu zakoniti. Prosilcem so zagotovljene vse pravice, pravijo na policiji, ki namerava s tovrstnimi postopki nadaljevati tudi v prihodnje.

Kot smo že poročali, smo v uredništvu pridobili dokument, ki razkriva navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito na naših policijskih postajah. Do negativnega odgovora jim morajo omejiti gibanje v centru za tujce, na tak način se jim odreče tudi pravna pomoč. Na Generalni policijski upravi odgovarjajo, da gre v tem primeru za poskusno uvajanje drugačnih postopkov s tujci, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito. To poteka v dogovoru s pristojnimi službami MNZ. Po izraženi nameri v policijskem postopku so tega neposredno prevzeli uslužbenci MNZ, ki so lahko odločili tudi o omejitvi gibanja v centru za tujce z namenom omejevanja zlorab azilnih postopkov. Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da čeprav je projekt odstopal od ustaljene prakse, je bil v skladu z možnostmi, ki jih dopušča Zakon o mednarodni zaščiti. Kot poudarjajo, so bile prosilcem zagotovljene vse pravice in jamstva, ki jim po zakonu pripadajo. Ministrstvo je že pred tem odrejalo ukrepe omejitve gibanja in namerava tako početi tudi v prihodnje, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo in individualno presojo vsakega primera posebej.

icon-expand Delež tujcev, ki po prijetju zaradi nezakonitega prestopa meje v postopkih na policijskih postajah izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, se je v letošnjem letu izrazito povečal. FOTO: Miro Majcen

Spomnimo. Delež tujcev, ki po prijetju zaradi nezakonitega prestopa meje v postopkih na policijskih postajah izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, se je v letošnjem letu izrazito povečal. Da bi omejili uporabo postopkov mednarodne zaščite za nezakonito potovanje preko Slovenije, je Generalna policijska uprava vsem policijskim upravam izdala navodila za usklajeno vodenje postopkov. Iz navodil, ki so jih prejeli policisti (dokument hranimo v uredništvu), je jasno, da morajo tem osebam omejiti gibanje v centru za tujce, s čimer se postopek zavlačuje do negativnega odgovora."Namen je, da tujcu, ki po prejetju zaradi nezakonitega prestopa meje izrazi namero zaprositi za mednarodno zaščito, po opravljenih postopkih policije in hitri izvedbi postopkov po mednarodni zaščiti (sprejemu prošnje, opravljenemu razgovoru, odločitvi) do pravnomočnosti in izvršljivosti negativne odločbe o mednarodni zaščiti omejimo gibanje v Centru za tujce in tako omogočimo bodisi vračanje v državo, iz katere je predhodno prišel, bodisi vračanje v izvorno državo. S tem tujcu onemogočimo nadaljnjo potovanje v ciljno državo oziroma zlorabo postopka mednarodne zaščite, posredno pa zmanjšujemo privlačnost smeri nezakonitega potovanja preko naše države," med drugim piše v navodilih. Oseba, ki se ji omeji gibanje, ima sicer pravico vložiti tožbo na upravno sodišče, česar pa v sedanjih razmerah zaradi koronavirusa ne more storiti.

Varuh človekovih pravic z omenjenim dokumentom ni seznanjen, so sporočili iz njegove pisarne. Omejitve gibanja tujcem so možne le pod pogoji, ki jih določa Zakon o tujcih in so tudi skladni z ustavo, odgovarjajo. Trenutno obravnavajo tudi dogajanje v Centru za tujce Postojna.