Iniciativa prosilcev za azil sumi, da v azilnem domu organizirano tihotapijo ljudi

Ti pred novinarje niso stopili, saj naj bi jim to bilo onemogočeno. "Fantje, s katerimi smo bili v kontaktu, danes nimajo izstopa iz azilnega doma. Očitno se nekaj prikriva. Zakaj ljudje sami ne morejo povedati in zakaj se morajo bati osebe, ki je plačana iz državnih sredstev," se je spraševal Jošt Žagar .

Predstavniki iniciative so z branjem izjave v arabščini, angleščini in slovenščini opozorili na po njihovi oceni slabe razmere v ustanovi. Izpostavili so dolgotrajne postopke za pridobitev azila in dovoljenja za delo."Zdravniška oskrba je zagotovljena zgolj v nujnih primerih, veliko ljudi živi že več mesec v malih sobah, kjer spi šest ali sedem ljudi, prav tako skorajda nimamo dostopa do javnega prevoza," so navedli v imenu prosilcev za azil.

Po poročanju medijev o pretepu med prosilci za azil, varnostniki in policijo, ki naj bi se pred dvema tednoma zgodil v azilnem domu Vič, je Iniciativa prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberte) sklicala novinarsko konferenco, na kateri so pojasnili dogodek in opozorili na neprimeren odnos nekaterih varnostnikov.

Organizirano tihotapljenje prosilcev?

V iniciativi so namreč opozorili tudi na domnevno neprimeren odnos nekaterih varnostnikov do uporabnikov azilnega doma. "Ves čas jih ustrahujejo. Do prosilcev se obnašajo, kot da so drugorazredni ljudje. Ne spoštujejo njihove avtonomije in jim ne pustijo, da povejo svoje stvari. Ljudje nimajo nobene svobode, azilni postopki so dolgotrajni, nepravični. Ves čas so pod nekimi pritiski, negotovostjo," je dejala Aigul Hakimova.

Predstavniki iniciative so prav tako izrazili sum, da se v azilnem domu dogaja organizirano tihotapljenje prosilcev, pri čemer naj bi sodelovali nekateri varnostniki varnostne službe Galekom. Ko je prosilec za azil Ibrahim Elmanyoriiz Marokana to opozoril vodstvo azilnega doma, je v. d. direktorice urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj po njihovih navedbah to zanikala, dva varnostnika iz družbe Galekom pa naj bi bila odstranjena iz azilnega doma.

Po tem dogodku naj bi nekaj drugih varnostnikov nato Elmanyorija začelo nadlegovati, ustrahovati in mu odtegovati predpisana zdravila. Kot so navedli, se je zaradi zlorab in poniževanja, ki so trajali več kot mesec dni, njegovo stanje poslabšalo in kot rezultat provokacij je bil udeležen v treh pretepih.