Slovenija zavrnila azil družini po spolnem, verskem in političnem nasilju. Takšnih odločb vse več

V izvorni državi so v času njihovega pobega vladale napete razmere med opozicijo in oblastjo, potekali so nasilni protesti, policija je streljala na protestnike, ljudje so v spopadih s policijo umirali, je prosilka za mednarodno zaščito povedala v postopku za pridobitev mednarodne zaščite. Njen mož je bil v tem času podpornik opozicije in je ljudi v njihovem kraju pozival k udeležbi na demonstracije. 31. 12. 2017 se je njen mož tudi sam udeležil demonstracij. Kot je povedala prosilka, je bila isti dan po vdoru uniformiranih oseb v njihovo stanovanje posiljena. Nato se je zatekla k tastu, ki je zahteval, da spremeni veroizpoved in kot kristjanka prevzame muslimansko vero. Prav tako je grozil, da bo dal njeni hčerki obrezati in najstarejšo tudi poročiti. Zaradi vsega tega se je odločila, da s hčerkama pobegne iz izvorne države.

Kot še lahko preberemo: "Pristojni organ sicer ne dvomi, da je bila prosilka izpostavljena posilstvu in da je zato poiskala zdravniško pomoč, vendar pa je bila v delu, koliko ljudi, predvsem pa, kdo so to bili, neprepričljiva. Pristojni organ dodaja še, da je lahko samo prosilka tista, ki lahko prepričljivo pove, kdo so bile osebe, ki so jo posilile. Nadalje so predstavili še številne po njihovem mnenju neskladne izjave, povezane z dogodki, ki so se zgodili po posilstvu."

So se pa na MNZ, kot je razvidno iz dokumenta, še posebej poglobili v njene izjave in iskali napake. Podrobno so popisali domnevna neskladja in neujemanja v njeni pretresljivi zgodbi. Ministrstvo za notranje zadeve je sicer v sklepu v oceni verodostojnosti zapisalo, da iz prosilkinih izjav ugotavlja, da so bile izjave, ki jih je prosilka podala tako ob vložitvi prošnje za mednarodno zaščito kot tudi na obeh osebnih razgovorih, neskladne oziroma neprepričljive. Kot so dodali v sklepu o verodostojnosti, na MNZ dvomijo tudi o zdravniški dokumentaciji, ki jo je predložila glede posilstva. Kot so zapisali, Nacionalni forenzični laboratorij namreč ne more ugotoviti pristnosti dokumenta, iz katerega izhaja, da je bila posiljena.

Vse to in še številne podrobnosti o njeni veroizpovedi, politični opredeljenosti in dogodkih iz njenega življenja lahko beremo v odločbi prosilke za mednarodno zaščito, ženske z dvema mladoletnima hčerkama, ki so pred tremi leti prebežale v Slovenijo. Čeprav deklici danes hodita v slovensko šolo in imajo v Sloveniji v tem času že razpredeno socialno mrežo, jim je MNZ na koncu odrekel mednarodno zaščito. In to že drugič, prvič je upravno sodišče namreč že odločilo v prid prosilki in ministrstvo je moralo o primeru ponovno odločati.

Odbor DZ za notranje zadeve bo prav danes razpravljal o noveli zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. Z njo se zaostrujejo pogoji za bivanje tujcev v Sloveniji in uvaja pojem kompleksne krize, s katero bi začasno omejili dostop do mednarodne zaščite. Ustavno sodišče je sicer podobno določbo leta 2019 že razveljavilo, notranji minister Aleš Hojs pa meni, da so tokrat uspeli pripraviti tako rešitev, kot so jo naložili ustavni sodniki. Pričakovati je dolgo in polemično razpravo, saj sta bila predloga deležna ostrih kritik.

Begunci ne potujejo s fascikli

Na vprašanje, zakaj sploh preverjanje verodostojnosti izjav in do katere mere je v primerih prosilcev za azil primerno takšno ocenjevanje verodostojnosti izjav prosilcev za mednarodno zaščito, doc. dr. Samo Bardutzky z ljubljanske pravne fakultete pojasnjuje, da se v teh verodostojnost izjav presoja zato, ker ima organ na voljo zelo malo 'klasičnih' dokazov: "Begunci pač ne morejo prepotovati tisoče kilometrov, da bi si rešili življenje, otovorjeni s fascikli dokumentacije. Tudi prič se praviloma ne da zaslišati. Tako da je veliko odvisno od dveh virov informacij: objektivnih podatkov o situaciji v državi izvora na eni strani in izpovedi prosilca na drugi strani."

Ker je tako veliko odvisno od teh dveh virov informacij, dajo včasih uradniki, ki vodijo postopek, zelo veliko težo dejstvu, da je na primer prosilec na razgovoru januarja rekel, da je potoval v avtobusu rdeče barve, ko so ga ponovno zaslišali marca, pa je dejal, da je bil avtobus zelen, karikira in opozarja, da se iz tega da nato teoretično izpeljati napačen zaključek, da laže; in če laže o barvi avtobusa, verjetno laže tudi o tem, da so ga tepli. "To je popolnoma zgrešeno, ker bi se lahko takšna banalna napaka zgodila komurkoli od nas, toliko bolj, če smo pod stresom usodnega razgovora ali pa nam je med vožnjo s tistim avtobusom šlo po glavi vse kaj drugega kot to, kakšne barve je. Drugo pa je, če se storilčeve navedbe ne ujemajo s podatki, ki jih imamo na voljo o stanju v državi, ali so notranje kontradiktorne glede za njegov pravni primer bistvenih vprašanj. Zaključek upravnega organa, da je treba prošnjo zavrniti, ker je prosilec neverodostojen, bo preizkusilo sodišče v upravnem sporu, ki bo iz obrazložitve upravne odločbe spoznalo, ali je upravni organ ravnal pravilno pri presoji verodostojnosti", opozarja.

Na vprašanje, ali je primerno, da so žrtve hujših kaznivih dejanj v izvorni državi podvržene več osebnim razgovorom, s katerimi navzkrižno preverjajo verodostojnost njihovih izjav, in kakšna bi pravzaprav morala biti njihova ob obravnava, doc. dr. Bardutzky odgovarja, da zakon o mednarodni zaščiti določa, da je to ranljivost žrtve treba upoštevati pri razgovoru, ter, denimo, da je treba uradnike izobraževati, da bodo takšne situacije znali prepoznavati. Akademiki in drugi, ki to spremljajo od zunaj, pa nimamo pravega vpogleda, kako to poteka, priznava.

Na vprašanje, zakaj v obravnavi tako podrobno poizvedujejo o verski izpovedi, politični opredeljenosti prosilcev, zakaj so ti podatki tako pomembni za proces in podelitev mednarodne zaščite, pojasnjuje, da zato, ker Ženevska konvencija, osrednji mednarodni instrument varstva beguncev, status begunca zagotavlja le osebam, ki pričakujejo, da bodo preganjane zaradi ene od osebnih okoliščin (rasa, vera, politično prepričanje, pripadnost posebni družbeni skupini). Kot opozarja, je to pravzaprav zelo strog pogoj, zaradi katerega marsikdo, ki ga običajno vidimo kot begunca (npr. mnogo ljudi, ki preprosto bežijo pred vojno), mednarodnopravno ne šteje za begunca, zaradi česar se nato preverja, ali je upravičen do drugih oblik zaščite.

'Slovenski zakonodajalec se pogosto odloči, da bo sprejel evropski minimalni standard'

Na vprašanje, kako ocenjuje obravnave, ki jih imajo prosilci za mednarodno zaščito v primerjavi s prakso drugih evropskih držav, dr. Samo Bardutzky z ljubljanske pravne fakultete odgovarja, da je azilno pravo v Evropski uniji v veliki meri poenoteno: "Res pa je, da pravo EU pogosto postavlja le minimalne standarde in državam članicam prepušča, da prosilcem priznajo višjo raven pravic. Slovenski zakonodajalec se pogosto odloči, da bo sprejel evropski minimalni standard, četudi s tem zniža že obstoječo raven varstva pravic in povzroči situacijo, ki je vprašljiva z vidika jamstev slovenske ustave."

Za primer navaja pravico do pravnega zastopanja prosilca za azil že v postopku pred ministrstvom, ki smo jo včasih imeli zagotovljeno, ko pa smo pravni red usklajevali s pravom EU, se je naš zakonodajalec odločil za znižanje standarda, ker pravo EU to pač dopušča. A, kot opozarja, rešitev ni dobra, saj je postopek pred ministrstvom zahteven, prosilec potrebuje pomoč strokovnjaka, da pridejo na dan dejstva, pomembna za obravnavo prošnje. Nesmiselno in neekonomično – da ne govorimo ustavno vprašljivo – je, da begunec pravnega svetovalca dobi šele pred sodiščem, ko se preverja zakonitost odločbe ministrstva, opozarja.

Kaj stroka opaža v Sloveniji na področju obravnave prosilcev za mednarodno zaščito? "Nekaj, kar gotovo opazujemo v Sloveniji, je, da je Slovenija precej nezaželena ciljna država za prosilce. Zelo veliko jih prošnjo vloži v Sloveniji, ko pridejo v stik s Policijo, jo vložijo le zato, da bi preprečili, da jih odstranijo. V resnici kmalu zatem odidejo naprej, v Nemčijo, skandinavske države, kjer si res želijo zaprositi za azil in tudi živeti. Zelo pogosto se to početje površno in zmotno označi kot zlorabo, kar z vidika mednarodnega prava niti ni res, saj Ženevska konvencija o statusu beguncev od njih ne zahteva, da za azil zaprosijo v določeni državi."

A vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti, je tudi, zakaj begunci to počno, izpostavlja. "Delno seveda zato, ker se zavedajo, da je ekonomska situacija v Zahodni Evropi boljša, v te države jih vleče tudi to, da tam že živijo njihovi sorodniki, sonarodnjaki; v državah, ki imajo bogatejše izkušnje s priseljevanjem, se prišleki lažje integrirajo, varnejši so pred ksenofobičnimi izpadi in nasiljem. A pomemben dejavnik je tudi raven varstva pravic prosilcev za azil. Kdorkoli od nas, ki bi delal načrt, kako sebi in svoji družini rešiti življenje s pobegom v tujino, bi – če bi le imel te podatke na voljo – upošteval tudi informacijo, kje mu bo na voljo odvetnik od trenutka, ko ga pripeljejo v azilni dom, ali pa bo moral dolgotrajen in zapleten postopek, v katerem se odloča o njegovi usodi, zvoziti sam, brez strokovne pomoči in brez znanja jezika, da bi lahko sam prebral zakonodajo in sodno prakso. Tudi to gotovo dela Slovenijo manj privlačno za prosilce in jih požene v nadaljevanje poti, kar nekateri nato lahkotno opisujejo kot 'zlorabo'.

Zakaj torej zavrnitev mednarodne zaščite v tem primeru?

Pristojni organ je prošnje prosilk za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji v opisanem primeru zavrnil. Če mu bodo prosilke želele nasprotovati, bodo morale sprožiti upravni spor. V odločbi lahko beremo dolgo obrazložitev, zakaj ne zadostijo niti pogojem za priznanje statusa begunca niti niso upravičene do statusa subsidiarne zaščite.

Kot je pojasnjeno v presoji upravičenosti do statusa begunca, prosilka zaradi tega, ker so se demonstracije dogajale in na katerih sama ni bila, se jih je pa udeleževal njen mož, ne more utemeljeno uveljavljati preganjanja iz tega razloga, torej demonstracij 31. 12. 2017. Ob tem so dodali še, da so se zdaj razmere v državi, kljub še vedno velikemu vplivu nekdanjega predsednika, vseeno bistveno spremenile. Predsednik države je postala oseba, ki jo je na demonstracijah 31. 12. 2017 podpiral prosilkin mož.

Še posebej veliko prostora pa so namenili preučitvi drugega razloga, ki ga je podala, posilstvu. Tu so znova popisali številne po njihovem mnenju neskladnosti v njeni zgodbi. Prav tako so v odločbi zapisali, "da pristojni organ ugotavlja, da prosilka ne more utemeljeno uveljavljati preganjanja zaradi posilstva, ne glede na to, da sama v sebi čuti, da je to huda sramota."

MNZ je temeljito preučil tudi razlog prisilne poroke njene hčerke, v katero naj bi jih po njenem pričevanju silil njen tast, h kateremu so se zatekle po spolnem nasilju. Kot so sklenili v preučitvi tega razloga, so prisilne poroke v njihovi izvorni državi prepovedane in bi lahko po njihovem mnenju "takšno prisiljevanje prijavila oblastem oziroma bi se lahko od tasta enostavno odselila. Kot je mogoče ugotoviti iz njenih izjav, je dobro zaslužila z delom na tržnici in bi se lahko odselila drugam ..."Sklenili so, da mladoletni prosilki ne moreta utemeljeno uveljavljati strahu pred preganjanjem zaradi prisilne poroke.