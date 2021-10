Proslava ob dnevu reformacije minila v znamenju razpok v političnem prostoru

Pred dnevom reformacije je v petek v Kulturnem domu v Krškem potekala državna proslava. O pomenu reformacije za razvoj slovenskega jezika in uveljavljanje narodne in nacionalne samobitnosti, je govoril minister za kulturo. Predsednik države pa je ocenil, da je čas reformacije prinesel tudi zelo aktualno priporočilo: priporočilo strpnosti. Tudi tokrat pa so se pokazale globoke vrzeli slovenskega političnega prostora: proslave sta se poleg predsednika države udeležila še predsednik vlade in predsednik državnega sveta, ni pa bilo predsednika Državnega zbora.