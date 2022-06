Proslava pred dnevom državnosti tokrat brez ograj in odprta za vse

Zaradi okrogle obletnice so osrednjo proslavo lani obiskali številni tuji gostje, premierji sosednjih držav, osrednjo pozornost pa je užival predsednik evropskega sveta Charles Michel . Letos pomembnejših tujih gostov ne bo. Zaradi poti v Bruslju pa bo manjkal tudi predsednik vlade Robert Golob , ki je državljanom že voščil z video čestitko.

Lani je državno proslavo bojkotiral večji del opozicije: Marjan Šarec, Tanja Fajon in Luka Mesec so se raje udeležili alternativne proslave na Prešernovem trgu, ki so jo organizirali petkovi protestniki. Letos pa bojkot opozicije ni napovedan. Udeležbo je potrdil predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, prišli pa bodo tudi poslanci SDS, a ni še povsem jasno, ali lahko zvečer pričakujemo tudi nekdanjega premierja Janeza Janšo.

Še ena razlika z lanskim letom - okrog prireditvenega prostora ni ograj, proslava pa je odprta za vse. Začela se bo po seji državnega zbora, na kateri bo slavnostna govornica predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič. Osrednji govorec na Kongresnem trgu pa bo predsednik države Borut Pahor.