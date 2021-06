Türk protestno odpovedal udeležbo na proslavi, Kučan se ne strinja z ograjami

Če je rojstvo države v živo spremljal nabito poln Trg republike, bodo na proslavi zgodovinskih dogodkov 30 let kasneje bolj previdni. Kot je povedal Željko Car , inšpektor Sektorja uniformirane policije: "Zaprta bo Šubičeva ulica. Zaprti bosta Tomšičeva ulica in Erjavčeva ulica. Kar se tiče števila policistov, bo teh zadosti, da bo zagotovljen javni red."

Kot so sporočili iz urada predsednika vlade, bo pred slavnostno sejo predsednik vlade v vili Podrožnik na večerji gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza , madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana , hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića in portugalskega ministra za zunanje zadeve Augusta Santosa Silvo.

Nekatere staroste slovenske politike moti, da se voditelji ne bodo mešali z množico

Da se politični voditelji ne bodo mešali z množico kot takrat, nekatere staroste slovenske politike zelo moti. Medtem ko drugi potezo organizatorjev razumejo in sprejemajo. Milan Kučan, prvi predsednik republike, je tako povedal: "Takrat je bilo še polno zanosa. Polno ponosa na to, kar smo naredili. Velikih pričakovanj. Zdaj zadnja leta so proslave ograjene z ograjami. S Policijo. To ni več ljudska proslava. Kolikor poznam scenarij, je to zelo podobno proslavi stranke SDS."

Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, pa meni: "Nekaj neverjetnega za demokratično Slovenijo po 30 letih je, da doživljamo pozive k nasilju. Neresno obnašanje na proslavi. Tako da v tem smislu razumem tudi, da je pač prišlo do nujnega zavarovanja."

In medtem, ko je prvi predsednik še skrivnosten glede tega, ali si bo dogajanje na Trgu republike ogledal v živo, je prejšnji predsednik Danilo Türk povsem jasen: "Ne, te prireditve se ne bom udeležil. Mislim, da oblast, ki jo organizira, izgublja legitimnost. In jo izgublja zelo hitro. Posebej v času, ko vlada s svojim početjem z, rekel bi, odmikom od vladavine prava – vodi to državo v zelo, zelo neprijetne vode." Türk opozarja: "Časi so takšni, da moramo z največjo resnostjo in zaskrbljenostjo spremljati početje sedanje vlade."

Na simbolno košarico se je iz Bruslja odzval tudi premier Janša: "Za Danila Türka žal Slovenija nikoli ni bila prvorazredna tema. Tako kot to niso bile človekove pravice ali pravica do groba." "Ljudje hočejo, tako vidim, pač izražati svoj odnos do aktualne vlade. Jaz bom pa tam zato, da praznujem to, kar smo naredili pred 30 leti," pravi Peterle.

Jutri se bodo v čast praznika sicer oglasili tudi zvonovi vseh ljubljanskih cerkva. Nadškof Stanislav Zore pa bo blagoslovil osamosvojitveno lipo.