Pred proslavo: 'Pomembno je biti na pravi strani ograje'

"Glede na to, kakšne razmere imamo v državi in zakaj se v opoziciji borimo od kar je nastala ta vlada, imamo tudi svoje stališče, da bi s svojo prisotnostjo na tej proslavi, dali legitimnost početjem te vlade. To je težka odločitev in ni prijetno, da ne praznujemo skupaj, ampak mi smo na strani ljudi in ne da se sedeti na dveh stolih," pravi prvak LMŠ Marjan Šarec.

Kot pravi Šarec to drži, če so za to ustvarjeni pogoji: "Kljub temu so namreč zaposleni na STA še vedno brez plačila, še vedno je veliko odlokov protiustavnih. Pri normalni vladi bi z veseljem bili na proslavi in tudi potočili kakšno 'solzico'. A naše stališče je, da dokler se pereča vprašanja ne uredijo, ne moremo biti za isto mizo."

Gre za spoštovanje Slovenije, pa pravi Tonin: "Razumem, da imajo drugačno mnenje, a pričakuje se, da bi se ob takšnih prazničnih dneh skupaj poveselili. Državne proslave so namenjene prav temu, da okrepimo zavest, da nam v preteklosti ni bilo nič podarjeno."

Šarec mu je na to odgovoril, da je državotvorno poskušati poskrbeti za vse državljane, da dokler pa ni poskrbljeno za vse, se ne morejo veseliti: "Mi smo stranka, ki s temi ljudmi čutimo. Če bo to napaka, bomo to sprejeli."

"Slovenija je v teh letih prehodila dolgo pot, zagotovo je veliko stvari, ki jih lahko proslavimo. Zagotovo je nekaj stvari, ki niso dobre, a te lahko spremenimo, z metanjem polen pod noge pa se to ne da," razmišlja Tonin.

A Šarec vztraja, da je njihovo mesto med ljudmi, "ker je v takih trenutkih je pomembno biti na pravi strani ograje. Da je Ljubljana blokirana in da se deli na tiste znotraj in zunaj, ni prav. Ljudje v preteklosti ne morejo urejati prihodnosti." Slovenija po 30 letih ni tam, kjer smo si želeli, je sklenil Šarec. Zato pa je več vzrokov, vse seveda ni slabo, a če bomo nadaljevali tako, kot zdaj, ne bomo prišli daleč. Čas je da gremo naprej.

"Od mlajše generacije se pričakuje, da bomo nadgradili delo tistih, ki so gradili Slovenijo. Zagovarjam, da smo se dolžni pogovarjati. Trenutno so številke dobre, bonitetne ocene so dobre," pa je o prihodnosti države optimističen Tonin.