Prošnja Sloveniji: Zavrnite vstop tovorni ladji, ki nosi eksploziv za Izrael

Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je 31. avgusta na spletu zapisala, da naj bi bilo razstrelivo v osmih kontejnerjih na krovu ladje ključni sestavni del letalskih bomb in izstrelkov, ki jih Izrael uporablja proti Palestincem. Države je pozvala, naj ladji preprečijo zasidranje.

Ladja MV Kathrin je 21. julija zapustila vietnamsko pristanišče Hai Phong, namibijske oblasti pa so ji 24. avgusta preklicale predhodno izdano dovoljenje za vplutje v glavno namibijsko pristanišče. Kot poroča Al Jazeera, so dovoljenje za vplutje umaknile zaradi informacije upravljavca ladje, da je na krovu ladje tudi razstrelivo, ki je namenjeno v Izrael.

Ladja naj bi poskušala vpluti v pristanišče Koper ali pa pristanišče Bar v Črni gori. Kot je razvidno s portala za sledenje ladij Marine Traffic se plovilo trenutno nahaja nedaleč strah od Bara, kamor naj bi prispela v četrtek, ladja pa naj bi pot nadaljevala tudi proti Sloveniji.

Organizacija Amnesty International je zato Slovenijo in Črno goro opozorila, da ne smeta omogočiti vplutje ladje MV Kathrin, na krovu katere naj bi bilo razstrelivo za Izrael. Tovor bi lahko namreč, kot so poudarili, prispeval k izvajanju vojnih zločinov, Portugalsko pa so ob tem pozvali, naj z ladje odstrani svojo zastavo.

Kako naj bi eksploziv nato prišel v Izrael, ni znano, so dejali. Opozorili pa so, da mednarodno humanitarno pravo vsem državam prepoveduje transfer orožja stranem v oboroženem konfliktu, kjer obstaja jasno tveganje, da bi to prispevalo k zagrešitvi vojnih zločinov ali drugih hudih kršitev.

'Naredite, kar je prav, in ustavite vlado z orožjem'

Kot je spomnila direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel, je slovenski premier Robert Golob v petek svoj govor v Generalni skupščini ZN končal s pozivom h končanju vojne v Gazi. V imenu organizacije za zaščito človekovih pravic ga je pozvala, naj ustavi ladjo, ki domnevno prevaža orožje za Izrael.