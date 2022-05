Prosta delovna mesta Novo mesto

Pri iskanju svoje zaposlitve moramo torej upoštevati svoje kompetence, lastnosti, izkušnje in željo po vrsti dela, ki ga bomo opravljali. Brskanje med prostimi delovnimi mesti in iskanje ustrezne zaposlitve lahko za posameznika predstavlja precejšen izziv. Z zavedanjem tega dejstva je nastalo podjetje Workforce.

Tako kot vsi procesi, se je z industrializacijo, razvojem tehnologije in avtomatizacijo delovnih procesov postopno preoblikoval tudi trg dela. Danes večina podjetij išče visokokvalificirano delovno silo z ustreznimi kompetencami, znanjem, izkušnjami in predvsem z voljo do dela. Znanje in določene kompetence pridobimo tekom izobraževanja, ki nam ga v sodobni družbi zagotavlja država, pridobivanje izkušenj, volja do dela in ambicioznost pa so seveda na nas samih. Če je v preteklosti veljalo, da tak, kakršen se rodiš, tak tudi ostaneš, in da je status posameznika pripisan vnaprej, danes temu ni več tako. Sodoben družbeni sistem namreč ljudi spodbuja k izobraževanju, vključevanju v neformalne skupine in na ta način posamezniku omogoča, da svoj družbeni status pridobi in si v družbi poišče svoje mesto. Kot trdijo zagovorniki socioloških funkcionalističnih teorij različno kvalificirani in kompetentni ljudje zasedamo različna delovna mesta.

Podjetja zaradi pomanjkanja kadra in potreb po kratkoročni delovni sili velikokrat iščejo rešitve tudi preko študentov oz. študentskega dela. Hkrati pa delo preko študentske napotnice predstavlja odlično izhodišče tako za študenta kot za podjetje, saj se velikokrat študentsko delo prevesi v prvo zaposlitev. Tukaj si lahko ogledate vsa študentska dela v Novem mestu , ki so trenutno na voljo.

Podjetje Workforce je agencija za zaposlovanje, ki nudi pomoč tako delodajalcem pri zaposlovanju kot tudi iskalcem zaposlitve. Na svoji spletni platformi objavljajo in dnevno posodabljajo tudi prosta delovna mesta v Novem mestu . Kadrovska agencija Workforce za delodajalce nudi storitve, kot so iskanje in selekcija kadra, analiza trga delovne sile in konkurentov, ocenjevanje kompetenc pri kandidatih ter iskanje in selekcija ljudi izven območja EU. Iskalcem zaposlitve pa omogočajo pregled nad široko ponudbo prostih del, med katerimi so tudi prosta delovna mesta v Novem mestu in pomoč ter svetovanje pri iskanju ustreznega dela ter pri postopku zaposlitve. Prosta delovna mesta so na voljo po vsej Sloveniji, njihovo število pa je odvisno od velikosti kraja, števila podjetij na lokaciji in trenutnih potreb po novi delovni sili.

V nadaljevanju prispevka bomo več pozornosti namenili prosim delovnim mestom v Novem mestu.

Največji ponudniki prostih delovnih mest v Novem mestu

Novo mesto je z nekaj več kot 37 000 prebivalci in se uvršča na sedmo mesto po velikosti v Sloveniji . Gre za gospodarsko izredno razvito občino, saj se ponaša s sedežem štirih večjih izvoznih podjetij, to so podjetje Krka d.d., Revoz d.d., Adria Mobil d.o.o. in TPV d.o.o.. Seveda se naštetim večjim podjetjim pridružujejo še nekoliko manjša, to so: URSA Slovenija, Adent, Fibran nord, Amplexor, Cat logistic, Metalimpex SLC, Renault Tech, Eftec SL in drugi. Prosta delovna mesta v Novem mestu tako lahko na spletu najde vsak.

Kadrovska agencija Workforce ponuja prosta delovna mesta v Novem mestu, in sicer med drugimi iščejo komercialista, proizvodne delavce, konstrukterje, monterje, prodajalce, strojnika in vodjo projektov. V kolikor pri iskanju svoje zaposlitve potrebujete brezplačno pomoč, vam svetujemo, da se obrnete na podjetje Workforce, kjer vam bodo pomagali priti do nove zaposlitve.

