Državljani republike Slovenije po zaključenem izobraževanju na primarni, sekundarni ali terciarni ravni pričnemo z aktivnim iskanjem prve redne zaposlitve. V veliko pomoč pri iskanju ustreznega dela so spletni portali, na katerih lahko filtriramo dela glede na lastne želje in prosto izbiramo, na katero delovno mesto se bomo prijavili. Ker so v kapitalističnem družbenem sistemu značilnosti trga dela predvsem fleksibilnost, nestabilnost, visoka konkurenčnost in učinkovitost, se ta nenehno spreminja in prilagaja potrebam ter zahtevam družbenega sistema, kar posledično prinaša večjo cirkulacijo in pogostejše prehajanje med delovnimi mesti.

Iz tega razloga je v zadnjih 20-ih letih zaznati več nihanja na področjih aktivnega zaposlovanja, strukture brezposelnih in števila zaposlenih glede na sektor. V sodobnem času se ljudje na svoji karierni poti večkrat srečamo s statusom brezposelne osebe, v vlogi aktivnih iskalcev zaposlitve, ali pa s statusom zaposlenega za določen ali nedoločen čas. Na trgu dela torej potekata nenehna izmenjava informacij in pogajanja med delodajalci in delojemalci. Prosta delovna mesta ločimo glede na način zaposlitve, sektor zaposlovanja, strukturo (vrsta in stopnja potrebne izobrazbe za opravljanje dela) in glede na druge faktorje. V zadnjih letih je bilo v Sloveniji možno zaznati tudi pojav neujemanja med izobrazbo/kompetencami zaposlenih in zahtevami delovnih sil, kar lahko pripelje tudi do strukturne brezposelnosti. Vsekakor je potrebno tako s strani delojemalcev kot tudi s strani delodajalcev nenehno spremljanje, prilagajanje in sledenje potrebam trga.

Delodajalci zaradi pomanjkanja kadra in potreb po kratkoročnih zaposlitvah pogosteje iščejo rešitve preko študentskega dela . Hkrati pa delo preko študentske napotnice predstavlja odlično izhodišče tako za študenta kot za podjetje, saj se velikokrat študentsko delo prevesi v prvo zaposlitev. Statistični podatki s področja zaposlovanja v Sloveniji V nadaljevanju navedemo nekaj statističnih podatkov s področja zaposlovanja, pridobljenih na Statističnem uradu Republike Slovenije. V februarju 2022 smo imeli v Sloveniji registriranih 64.783 brezposelnih oseb. Razlik med brezposlenimi osebami glede na spol skoraj ni, saj je delež brezposelnih žensk (49,9 %) in moških (50,1 %) skoraj enak. Iz celotne populacije brezposelnih oseb v Sloveniji spada 18.4 % brezposelnih v starostno kategorijo do 29 let, kar je zagotovo posledica prekarnih, začasnih in negotovih zaposlitev v Sloveniji. Največji delež brezposelnih oseb sicer predstavlja starostna skupina nad 50 let. Med brezposelnimi osebami je skupno komaj 14,8 % tistih , ki iščejo svojo prvo zaposlitev, 55,2 % registriranih pa je dolgotrajno brezposelnih oseb.

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji glede na celotno prebivalstvo Stopnjo registrirane brezposelnosti določa delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom, t.j. prebivalstvom, ki je sposobno za delo (ni v fazi aktivnega izobraževanja ali s statusom upokojene osebe ali osebe s posebnimi potrebami). Izračuna in prikaže se glede na stalno prebivališče delavno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposlnih oseb. V Sloveniji je januarja 2022 stopnja brezposelnosti znašala 6,9 %. Med mladimi do 29 let je 9 % delovno sposobnih prebivalcev brezposlnih. Na ravni celotne Slovenije je brezposelnih 3,8 % ljudi. Prosta delovna mesta glede na vrsto dela Analiza prostih delovnih mest za leto 2022 prikaže, v katerih industrijah imajo največje povpraševanje na področju prostih delovnih mest. Na prvem in drugem mestu se nahajajo predelovalne dejavnosti in gradbeništvo. Sledijo dela s področja zdravstva in socialnega varstva in gostinstva. Veliko povpraševanja je tudi s področja prometa in skladiščenja, strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnosti in javne uprave.

