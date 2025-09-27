Svetli način
Slovenija

Prostih 150 neprofitnih stanovanj na območju Ljubljane in Vrhnike

Ljubljana, 27. 09. 2025 11.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil 21. razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj. Na različnih lokacijah Ljubljane in Vrhnike bo med letoma 2026 in 2028 na voljo približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj. Sklad vloge sprejema do 27. oktobra.

Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati številne pogoje. Med drugim gospodinjstva ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za tričlansko družino, ki bo uvrščena na listo A, torej listo za prosilce z nekoliko nižjimi dohodki, meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 2517,93 evra. Tričlanska družina, ki bo uvrščena na listo B, torej listo za prosilce z nekoliko višjimi dohodki, pa ne sme presegati 4806,96 evra neto dohodka na mesec.

Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A. Preostalih približno 50 stanovanj pa bo namenjenih prosilcem, uvrščenih na listo B, ki bodo morali plačati tudi varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo.

Neprofitna stanovanja v Zeleni jami
Neprofitna stanovanja v Zeleni jami FOTO: Luka Kotnik

Upravičenci do stanovanj so tudi žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih oziroma varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ter invalidi.

Večina upravičencev mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL.

Za povprečno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov bo mesečna neprofitna najemnina približno 310 evrov, so ponazorili na skladu. Najemnino za neprofitna stanovanja bodo sicer določili na podlagi vladne uredbe, sklepov o stanovanjski najemnini oziroma na podlagi predpisa, so še zapisali v razpisu.

stanovanja neprofitna stanovanja mol
KOMENTARJI (56)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

but_the_ppl_are_retarded
27. 09. 2025 12.42
A to se šteje k tem 30.00 na leto od Lukca?
Magadaskar
27. 09. 2025 12.40
Kaj tle levaki sanjate, ker se je sprostili 150 stanovanj. Obljuba je bila izgradnja novih 30 000 neprofitnih stanovanj, ne pa da ven vržeš 150 prejšnjih najemnikov in se s tem hvališ kaj si naredil za stanovanjsko problematiko v Sloveniji.
jank
27. 09. 2025 12.38
Kdaj se je pod katero Janševo vlado zgradilo 150 stanovanj? Nikoli in ta uspeh te vlade janšiste hudo peče, zato so njihovi komentarji tsko smešni in bedni.
RevenKapitalist
27. 09. 2025 12.32
Neprofitna pol pa najemnina pa upravicenci do skoraj 5 tisocakov na druzino.... torej delavni ljudje zdaj pa povejte katera zrtev nasillja invalidi zatociscih kar je najverjetneje misljeno azilni domovi pa ima tak dohodek.... To je potrebno it snemat da ljudje vidijo kdo bo upravicen do teh stanovanj in koga bodo naselili notr. To kar so dali v javnost ni logike in je nezonito in v osnovi kriminal. Tozit je potrebno to drzavo.
jank
27. 09. 2025 12.42
Poglej zakonodajo in boš videl, da napisal neumnosti. Pametuješ kar počez, ker edina stvar, ki jo veš, je, da je tako vse narobe.
Endless
27. 09. 2025 12.31
Me zanima koliko od teh 150 stanovanj bo šlo v last slovenskih mladih družin in koliko v last tistih, ki prikazujejo minimalca, vozijo pa se v mercedesih. Zakaj zakonodaja ni bolj striktna, bolj odločna pri preverjanju dejanskega stanja mi ni jasno.
Glotar
27. 09. 2025 12.36
zato ker so to volilci levičarjev...
pope p
27. 09. 2025 12.39
Glotar tisti ki prikazujejo minimalno in vozijo tezke avte ponavadi na firmo so vecinoma volilci desnice S.P.
Glotar
27. 09. 2025 12.28
če bi jugovino steral ven iz SLovenije, bi blo takoj prostih 100.000 stanovanj...
pope p
27. 09. 2025 12.33
če bi pa vse izseljene slovence nateral nazaj bi pa spet bil isti problem.. problem je negradnja in baroni, ki vse pokupijo.
RevenKapitalist
27. 09. 2025 12.25
Bodoci geto saj nasilje rodi nasilje, je tako levaki ? Tam bo celo multikulti geto, kar pa bo se nekoliko huje. Cez nekaj casa se mal zapeljite tja ce bo zona se odprta in boste lahko snemal pa da vidimo al sem se kaj zmotil. :)
pope p
27. 09. 2025 12.31
v lj tega ni. mogoče pa v vašem majhnem selu kjer ste bolj slovenci
PSIHOTERAPEVT
27. 09. 2025 12.25
Smo ze zgasneli v Maribor, tam smo se lahko kupili in Avstrijo imamo blizu! Srecno
nimamkaj
27. 09. 2025 12.23
Zdaj vse naenkrat pred volitvami...mogoče bodo še prispevek za oskrbo drug mesec že ukinili🤣🤣🤣
Pamir
27. 09. 2025 12.20
Za rojake jufkota janšaja.Med plandemijo in zapiranjem Slovencev jih je pripeljal 30.000.Rabijo stanovanja.Da veste komu ne smete dati glasu na volitvah.
iziizi
27. 09. 2025 12.23
Tistem ki jih bo naselili
BBcc
27. 09. 2025 12.25
To pozabijo. Oni samo propagando sds eno in isto vedno. Kdo to naseda na eno in isto.😅
iziizi
27. 09. 2025 12.19
Res smo drza va da imam 360 eur invalidske penzije pa me nihče še ni od socialne uprasal če kaj z otrokom ki je tudi invalid če kaj potrebujema bravo drzava res smo v svobodi za tujce
Podlesničar
27. 09. 2025 12.24
A oni morajo tebe vprašat? Si pa na komot.
nimamkaj
27. 09. 2025 12.25
in kolk delovne dobe...če je takšna vaša penzija...imate varstveni dodatek...vam zakonsko pripada in zato tako izmišljene zgodbice nimajo efekta!!!!
Bbcc12
27. 09. 2025 12.30
Najnižje invalidske pokojnine za obstoječe invalidske upokojence se bodo zvišale za 22 odstotkov, v povprečju so to okoli 100 evrov višji zneski. Zastopniki invalidov opozarjajo, da gre za zneske, ki so pod pragom tveganja revščine. 100 evrov dobiš. Pod sds nisi dobil nič.
jank
27. 09. 2025 12.33
So takšni manj sposobni kot izi, ki si ne znajo ničesar urediti. Zato pa ves čas jokajo in stokajo in verjamejo, da jim bo vse uredil veliki vodja.
BBcc
27. 09. 2025 12.38
Svoboda jim je za 22 procentov povečala pokojnino če bo ostala pokojninska reforma. On pa Janša je car.😅👍
jank
27. 09. 2025 12.17
Končno je ta vlada na stanovanjskem področju naredila prave poteze, nekaj kar ni znala ali hotela narediti nobena vlada do sedaj. Zadnje vlade so bile tiste v socializmu, ko stanovanjskih problemov skorajda ni bilo in iz tistih časov imamo še daleč največ stanovanjskih enot.
RevenKapitalist
27. 09. 2025 12.20
Komu ti pripovedujes pravljice a mislis da so ljudje neumni?
pope p
27. 09. 2025 12.27
RevenKapitalist če ti lahko misliš samo 2 dni nprej potem imaš prav. ostali pa vemo, da bo v 10 letih z nobogradnjami te vlade problem rešen
BBcc
27. 09. 2025 12.15
Končno bo nekaj Slovencev prišlo do stanovanj.
Endless
27. 09. 2025 12.34
🧕
LeviTUMOR
27. 09. 2025 12.08
Slovencek misliš da imaš sanse? Hahaha kar lepo v vrsto za vsemi temi ićkoti se postavi in moli, da boš kdaj lahko tako priviligirani v svoji lastni drzavi. In ne pozabi se naprej volit leve, da te bojo prikrajšal se z vec pravic in te se naprej poniževal.
pope p
27. 09. 2025 12.11
zaradi desnih politik ni stanovanj. z veliko novogradnjami, ki jih je ta vlada zagnala v naslednjih 10 letih pa bo problem rešen
Podlesničar
27. 09. 2025 12.13
Dobijo tisti s socialnega dna, nacionalnost nima veze.
LeviTUMOR
27. 09. 2025 12.17
Iz socialnega dna je lih najvec Slovencev, pa se loh sam pod nosom obrišejo ravno zaradi tega. Povej mi, podlasica, kje vidis revne balkance? 99% jih mA bmw, audi, Mercedes, nove fine, oblačila pac vse. Nič jim ne manjka, živijo veliko bolje kot mi. Kako je to mozno, brez da nisi v kriminalu, mas veze povsod, delaš na crno, izigravas in izkoriščaš sistem?
Sarko Sarko
27. 09. 2025 12.06
kaj pa upokojenec z 780eur oz. 745eur ( odbite vse golobove davščine) ali lahko dostojno živi ?
jank
27. 09. 2025 12.24
V domovih za starejše bodo plačevali največ 780 €, če bodo upravičeni, bodo imeli DO na domu. Penzjiska revščina pa je bila uzakonjena z Vizjakovem pokojninskem zakonu, ki še kar velja.
jank
27. 09. 2025 12.06
Kako priročno, koliko so desničarji blatili stanovanjsko reformo, češ da iz nje nič ne bo. Sedaj pa ko se bodo začele prve gradnje pa so si izmislili, da to ne bodo stanovanja za Slovence, ampak za druge, tudi nezakonite imigrante, navajajo. Kako nizko in podlo od samooklicanih domoljubov, ki očitno hodijo k spovedi zato, da lahko ves čas žalijo, podtikajo in lažejo.
BBcc
27. 09. 2025 12.12
To je sds propaganda, ki ne temlji na dejstvih.
iziizi
27. 09. 2025 12.21
Ja jank da imamo 360 eur invalidske penzije nikoli ne poveš pa nisem desničar ampak v naši svobodi je nekaj narobe
BBcc
27. 09. 2025 12.28
To si imel tudi pod desnico. Najnižje invalidske pokojnine za obstoječe invalidske upokojence se bodo zvišale za 22 odstotkov, v povprečju so to okoli 100 evrov višji zneski. Zastopniki invalidov opozarjajo, da gre za zneske, ki so pod pragom tveganja revščine. Tako, da se zahvali Svobodi za nov pokojninski zakon.
Glotar
27. 09. 2025 12.05
prvo kot prvo bi bilo potrebno na tem področju napisat popolnoma novo zakonodajo, ker tu je toliko goljufij in korupcije kot redkokje...bivanje v neprofitnih stanovnjih časovno omejit na največ 10 let in močno poostrit nadzor nad najemniki...preverit tudi lastnišvo nepremičnin v tujini pri vseh družinskih članih, ker ogoromno jugovičev ima nepremičnine po Bosni, Hrvaški, tukaj pa lepo v socialnem stanovnaju in na vseh možnih socialnih transferjih...to je trab vse začet preverjat in upoštevat...vsako najmanjšo goljufijo strogo kaznovat s denarno in zaporno kaznijo.
jank
27. 09. 2025 12.10
Ali poznaš veljavno zakonodajo? Če bi jo, ne bi tako pametoval. Še eden, ki vse ve, ne da bi zares kaj vedel. Ve samo to, da je vse narobe in to mu je dovolj!
pope p
27. 09. 2025 12.12
eh. treba samo na veliko graditi (se je začelo) pa je.
Gutenberg
27. 09. 2025 12.05
To bodo dobili jugiji z mercedezi.
Victoria13
27. 09. 2025 12.04
Spet za tujce? Gradite raje stanovanja za nakup za slovenske družine, po ugodni obrestni ceni in ceni!
Sionist
27. 09. 2025 11.54
Triclanska druzina z samo 2.500 neto na mesec ne more dostojno ziveti! Dejstvo!
