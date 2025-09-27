Prostih 150 neprofitnih stanovanj na območju Ljubljane in Vrhnike

Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati številne pogoje. Med drugim gospodinjstva ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za tričlansko družino, ki bo uvrščena na listo A, torej listo za prosilce z nekoliko nižjimi dohodki, meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 2517,93 evra. Tričlanska družina, ki bo uvrščena na listo B, torej listo za prosilce z nekoliko višjimi dohodki, pa ne sme presegati 4806,96 evra neto dohodka na mesec.

Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A. Preostalih približno 50 stanovanj pa bo namenjenih prosilcem, uvrščenih na listo B, ki bodo morali plačati tudi varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo.