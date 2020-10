Prostitucija: Osumljenci ovadeni za pranje 22 milijonov evrov

Domnevna prostitucija v novogoriškem klubu Marina dobiva novo poglavje. Specializirano državno tožilstvo se po naših informacijah že ukvarja z novo kazensko ovadbo v tej zadevi. Glavni osumljenci zlorabe prostitucije so zdaj ovadeni še za pranje denarja, saj naj bi se iz kaznivih dejanj na bančne račune steklo kar 22 milijonov evrov.

Pranja denarja so neuradno osumljeni Sergej Racman, Jože Kojc, Dejan Šurbekin drugi. Sojenje zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, pa že poteka na koprskem sodišču, medtem ko Sergej Racman še čaka na postopke izročitve v Kanadi, kjer so ga avgusta prijeli, ker je bila za njim razpisana mednarodna tiralica.

Specializirano državno tožilstvo je zaradi zlorabe prostitucije spisalo kar 400 strani dolgo obtožnico zoper 18 različnih ljudi, ki naj bi bili povezani v zgodbi kluba Marina na Ajševici na Goriškem, kjer naj bi delalo več kot 400 prostitutk. Nacionalni preiskovalni urad je medtem končal še preiskavo, ki se nanaša na pranje denarja in po naših informacijah ovadil več ljudi, ki so osumljeni skoraj 40 različnih kaznivih dejanj, poleg pranja denarja tudi ponarejanja listin. V dobrih štirih letih naj bi se na bančne račune družbe, ki je vodila poslovanje kluba Marina, nateklo kar 22 milijonov evrov. Osumljenci naj bi s ponarejenimi listinami in fiktivnimi dokumenti prikrivali izvor denarja, ga prenakazovali na račune različnih povezanih družb doma in v tujini, predvsem pa prikazovali, da so bili milijoni pridobljeni na zakonit način. Vendar pa, po mnenju preiskovalcev in tožilcev, celotni izkupiček predstavlja protipravno premoženjsko korist. Povezane družbe naj bi si tudi fiktivno posojale denar, celo v zneskih nad 500 tisoč evrov. Racman pobegnil pred obtožbami, aretirali so ga v Kanadi

Kot je znano, je Sergej Racman, nekdanji lastnik Koloseja, pred roko pravice pobegnil v tujino.

Konec avgusta so ga na podlagi mednarodne tiralice prijeli kanadski varnostni organi. Slovensko pravosodje mora zdaj poskrbeti za vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko stekla izročitev obtoženega Racmana. Policija je tiralico za njim razpisala junija. Racman naj bi bil med glavnimi organizatorji, v obtožnici pa mu družbo delajo še štajerska podjetnika Jože Kojc in Dejan Šurbek, ki naj bi bila solastnika kluba, direktorica družbe Cratos Vesna Ternovecter številni drugi. V poslovanje naj bi bile vpletene različne domače in tuje družbe, Racman pa naj bi bil povezan tudi z družbami na Britanskih Deviških otokih, Cipru, Slovaškem in v ZDA. Višje sodišče o izločitvi dokazov še ni odločilo Na sojenju zaradi prostitucije na Okrožnem sodišču v Kopru je obramba obtoženih uspela izločiti nekatere dokaze iz policijske preiskave, vendar pa, kot so nam sporočili s Specializiranega državnega tožilstva, kjer so se na odločitev sodišča pritožili, višje sodišče o tem še ni odločilo. Izločitev dokazov tako še ni pravnomočna. "Zadeva nam je bila predložena v pritožbeni postopek 23. 9. 2020. V skladu z zakonom bo reševana prednostno, a zaradi obsežnosti zadeve datuma odločitve še ne moremo napovedati," pa so nam odgovorili na Višjem sodišču v Kopru. Kot smo že poročali, tožilstvo meni, da so vsi dokazi zakoniti, zato so se tudi pritožili. "Okrožno sodišče v Kopru je v večjem delu (predvsem kar se tiče dokazov, ki utemeljujejo kaznivo dejanje zlorabe prostitucije) zavrnilo predloge obrambe za izločitev dokazov. Delno pa je predlogom obrambe ugodilo. Sklep še ni pravnomočen, tožilki SDT sta se zoper to odločitev pritožili, saj so bili po mnenju tožilstva vsi dokazi, za katere se je predlagala izločitev, pridobljeni zakonito in brez kršitev človekovih pravic," pravijo na SDT. Državni sekretar Franc Kangler ovaden zaradi vmešavanja v delo policije Zaradi predkazenskega postopka zoper Jožeta Kojca, ki je obtožen zlorabe prostitucije, zdaj pa osumljen še pranja denarja, pa se je, kot smo razkrili v začetku septembra, v policijske postopke vpletel celo državni sekretar na MNZ Franc Kangler.

Prvemu možu slovenske policije Andreju Juričuje namreč poslal dopis, v katerem je zahteval sankcije za preiskovalce Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so zaradi prostitucije ovadili njegovega znanca Kojca. "Iz sklepa Okrožnega sodišča v Kopru ter dopisa Jožeta Kojca sem nedvomno ugotovil, da je v zadevi Jože Kojc s strani preiskovalcev NPU prišlo do hujših kršitev delovnih obveznosti ter so podani utemeljeni razlogi za sum, da so nekateri preiskovalci NPU storili kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,"je po naših informacijah Kangler pisal Juriču. Kangler se je tako že avgusta skliceval na sklep sodišča, ki še niti sredi oktobra ni pravnomočen, saj sodišče o pritožbah še vedno ni odločilo. Kangler se je tako postavil nad tožilstvo in sodišče ter zahteval sankcije zoper preiskovalce: "Pričakujem, da boste v konkretnem primeru zoper kršitelje primerno ukrepali, predvsem pričakujem, da bodo odgovorni na NPU pojasnili nezakonito delovanje, ki ga je ugotovilo sodišče," je Kangler pisal Juriču. In ne samo enkrat, za Kojca je posredoval vsaj dvakrat. Kakšna bo šele sedaj reakcija, ko je Kojc ovaden še za pranje denarja za 22 milijonov evrov?

Franca Kanglerja smo na Twitterju pozvali, naj objavi tudi dopis v. d. dir. Policije Juriču z dne 26. 8. Po tem se Franc Kangler ni več odzval. Ker naj bi Kangler z zahtevami po sankcijah kriminalistov NPU na celi črti zlorabil funkcijo državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, ga je doletela še kazenska ovadba "poštenih policistov". Ovadili so ga zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, saj naj bi prestopil meje svojih pravic, ko je zaradi nepravnomočne izločitve dokazov v zadevi Marina sam kot politik ocenil, da so preiskovalci NPU ravnali nezakonito, so zapisali v ovadbi. "Odločitev o izločitvi dokazov je stvar sodišča in nikakor ne ministrstva za notranje zadeve ali policije ... s svojim dejanjem je osumljeni z zlorabo položaja, uporabo političnega pritiska in posrednim zastraševanjem preiskovalcev NPU močno zlorabil svoj položaj, se jim s tem maščeval za obravnavo njegovega znanca Kojca in mu pridobil nepremoženjsko korist," so sporočili Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS in Okrožnemu tožilstvu v Ljubljani.