Za vse, ki načrtujete opremljanje novega doma ali želite osvežiti posamezne prostore, smo po Sloveniji poiskali osem ponudnikov pohištva, notranje opreme in izdelkov za dom , pri katerih lahko najdete različne rešitve za lepše in udobnejše bivanje.

Na srečo za vsako spremembo ni treba začeti povsem od začetka. Včasih potrebujemo novo pohištvo, izdelano po meri prostora , drugič pa je dovolj premišljena prilagoditev ali obnova tistega, kar že imamo .

Najprej dober načrt, nato pohištvo po meri

Ko opremljamo več prostorov hkrati, je dobro razmišljati o domu kot celoti. Kuhinja, jedilnica in dnevna soba se pogosto povezujejo, zato lahko z usklajenimi materiali, barvami in pohištvom ustvarimo prijeten občutek tudi v prostorih, ki imajo različne namene.

Če bi radi notranjo opremo načrtovali kot celoto, se lahko obrnete na Svetlin interier, David Svetlin s.p. iz Radomelj pri Domžalah. Podjetje se ukvarja s celovitim opremljanjem notranjih prostorov, od začetne zasnove in 3D-izrisov do izdelave ter montaže pohištva. Njihova posebnost je lastna proizvodnja pohištva iz masivnega lesa, ki ga lahko prilagodijo dimenzijam in želenemu slogu prostora. Poleg sodobnih interierjev ustvarjajo tudi pohištvo v klasičnem, vintage in industrijskem slogu.

Posebno pozornost pri opremljanju doma običajno namenimo prav kuhinji, kjer se morata lep videz in praktična uporaba dobro dopolnjevati. Pomembno je, da imamo dovolj delovne površine, priročno razporejene omarice in aparate na mestih, kjer jih bomo lahko udobno uporabljali.

V ljubljanskem BTC-ju ima svoj salon družinsko podjetje DOMLES POHIŠTVO d.o.o., ki se z opremljanjem domov ukvarja že od leta 1990. Njihova ponudba kuhinj po meri vključuje moderne, klasične, rustikalne in masivne izvedbe. Strankam omogočajo tudi brezplačen 3D-izris, s katerim si lahko novo razporeditev ogledajo še pred naročilom.

Pri načrtovanju kuhinje po naročilu svetujejo glede materialov, izbire bele tehnike in možnosti prilagajanja razpoložljivemu proračunu. Poleg kuhinj ponujajo še masivne jedilne mize, stole in klopi Murales, tako da lahko pri njih najdete tudi pohištvo za jedilnico.

Če ima kuhinja nekoliko zahtevnejšo obliko ali si želite povsem drugačne razporeditve elementov, lahko preverite tudi ponudbo Mizarstva Oražem d.o.o. iz Kamnika. Pri njih izdelujejo kuhinje po meri, pri katerih lahko prilagodite dimenzije omaric, razporeditev predalov, materiale in površinsko obdelavo. Poskrbijo za izdelavo in montažo, poleg kuhinj pa opremljajo tudi spalnice, dnevne in otroške sobe.

Ko želimo bolje izkoristiti vsak kotiček

V kuhinji največ pozornosti namenimo pripravi hrane, v spalnicah in otroških sobah pa se pogosto srečamo z drugačnim izzivom - kam pospraviti vse stvari, ne da bi prostor postal prenatrpan? Pri tem lahko pohištvo po meri pomaga izkoristiti tudi kotičke, v katere običajne omare in regali ne sodijo najbolje.

Otroška soba je lep primer prostora, ki se z leti precej spreminja. Najprej potrebujemo prostor za igrače, pozneje pridejo na vrsto pisalna miza, šolske potrebščine in večja garderobna omara. V Mizarstvu Stajl, Jože Zajc s.p. iz Žimaric pri Sodražici se ukvarjajo z izdelavo otroških, mladinskih in drugih sob po meri. Izdelujejo postelje, omare, pisalne mize in regale, pri načrtovanju pa upoštevajo velikost prostora ter potrebe njegovih uporabnikov. Po dogovoru pripravijo tudi 3D-izris, s katerim si je lažje predstavljati končno razporeditev pohištva.

Tudi pri opremljanju spalnic in garderob se pogosto srečamo s prostorskimi omejitvami, še posebej pri nišah in poševnih stropih. Takšne površine lahko bolje izkoristimo z vgradnimi omarami, ki jih prilagodimo dejanskim dimenzijam prostora.

V Komendi že od leta 2006 deluje Mizarstvo Ravnikar, kjer načrtujejo, izdelujejo in montirajo notranje pohištvo po naročilu. Med njihovimi izdelki so vgradne in mansardne omare, garderobne sobe ter pohištvo za spalnice, dnevne in otroške sobe. Pri zasnovi upoštevajo tudi razporeditev polic, predalov in obešalnih delov, zato lahko notranjost omare prilagodite oblačilom in drugim predmetom, ki jih želite shranjevati.

Steklene površine za svetlejši in sodobnejši dom

Ko je večje pohištvo izbrano, lahko podobo prostora dopolnimo še z drugimi materiali. Steklo je pri tem posebej zanimivo, saj lahko prostor vizualno odpre, hkrati pa je uporabno pri številnih vsakdanjih rešitvah.

V Ljubljani se za to lahko obrnete na Steklarstvo Brolih d.o.o., katerega družinska obrtna tradicija sega v leto 1978. Njihove steklarske storitve vključujejo izdelavo ogledal, steklenih vrat, kuhinjskih oblog in predelnih sten po meri. Za tiste, ki si želijo nekoliko bolj poseben videz, ponujajo tudi peskanje, graviranje in različne dekorativne obdelave stekla.

Takšne rešitve pridejo še posebej do izraza v kopalnici, kjer lahko steklena pregrada nadomesti masivnejšo tuš kabino in prostoru da bolj odprt videz. Pri Steklarstvu Brolih izdelujejo tudi steklene tuš kabine po meri, pri katerih lahko izbirate med prozornim, manj prosojnim ali dekorativno obdelanim steklom. Izvedbo prilagodijo dimenzijam kopalnice in načinu odpiranja, pred izdelavo pa poskrbijo za natančno izmero prostora.

Za prijetnejši dom ni treba vedno kupiti vsega na novo

Pri osvežitvi doma ni vedno treba začeti z nakupom novega pohištva. Marsikateri kos, ki ga uporabljamo že leta, je še vedno udoben in dobro ohranjen, čeprav se na njem že poznajo sledovi uporabe. Najljubši naslanjač ali sedežna garnitura lahko z novim oblazinjenjem znova postaneta lep del dnevne sobe.

Na Ravnah na Koroškem deluje E&E Design, Erika Kotnik s.p., kjer se ukvarjajo s tapeciranjem in obnovo oblazinjenega pohištva. Pri delu upoštevajo stanje obstoječega oblazinjenja, izbrani material in želeni videz. Njihova posebnost je tudi tapeciranje notranjosti avtodomov, plovil in starodobnih avtomobilov, poleg tega pa izdelujejo različne šiviljske izdelke po naročilu.

Ko je govor o opremljanju doma, največ pozornosti običajno namenimo večjim kosom pohištva. A ko so omare, mize in sedežne garniture že na svojem mestu, pridejo na vrsto tudi manjši dodatki, ki poskrbijo za naše vsakodnevno udobje. Mednje sodijo tudi vzglavniki, pri katerih lahko poleg običajnih polnil izbiramo še med naravnimi materiali, kot so npr. ajdove luščine. Te omogočajo drugačno razporeditev polnila in oporo glavi ter vratu, zato so zanimiva alternativa klasičnim vzglavnikom.

V Bakovcih pri Murski Soboti družinsko podjetje Ajdove sanje, Goran Maučec s.p. izdeluje ajdove vzglavnike z naravnim polnilom. Ajdove luščine pred uporabo sami očistijo, prekuhajo in sortirajo, nato pa jih uporabijo za polnjenje vzglavnikov različnih velikosti. Poleg klasičnih modelov ponujajo še manjše potovalne vzglavnike, ajdove valje, posteljne nadvložke in izdelke s pirinim polnilom. Njihova ponudba je tako zanimiva za vse, ki želijo običajna sintetična polnila zamenjati z naravnimi in preizkusiti nekoliko drugačno vrsto vzglavnika.