'Prostora za naivnost na internetu preprosto ni več'

Preverjene informacije, resnica in zaupanje so v današnjem svetu pomembnejše kot kdaj koli prej. Prav boj proti dezinformacijam in kibernetska varnost pa sta bila ena od osrednjih tem na konferenci o prihodnosti tehnološkega razvoja v Sloveniji, ki jo je v Ljubljani gostila Britansko-slovenska gospodarska zbornica.

Ste vedeli, da je leta 2021 skoraj polovica vseh ljudi v Evropski uniji na spletu zasledila neresnične ali dvomljive informacije? Ta podatek sicer morda ne preseneča, je pa precej bolj zaskrbljujoče to, da je resničnost teh informacij nato preverila le manj kot četrtina, v svoji raziskavi ugotavlja Eurostat. Kako pomemben je danes dostop do resničnih in preverjenih informacij, so razglabljali tudi na Konferenci o prihodnosti tehnološkega razvoja v Sloveniji.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

"V naši novinarski ekipi in uredništvu nenehno iščemo resnico, preverjamo informacije, usposabljamo svoje ljudi, da delajo v skladu s temi načeli, ter preverjamo dejstva z uredništvi in ustreznim usposabljanjem," pravi direktorica Pro Plus Slovenija in RTL Hrvaška Stella Litou. To pa še zdaleč ni edina nevarnost današnjega vse bolj digitaliziranega sveta. Tako kot pisci lažnih novic človeško psihologijo vse pogosteje izkoriščajo tudi kibernetski napadalci. Napadi na naše informacijske sisteme se vrstijo že avtomatsko, opozarja Uroš Svete iz Urada za informacijsko varnost: "Tega v resnici sploh ne štejemo, saj se to dogaja na minutni oz. kar na sekundni ravni. Morate vedeti, da imamo danes ogromno servisov, ki neprestano iščejo ranljivosti in ki jih uporabljajo tudi zlonarmerni akterji."

Stella Litou FOTO: Damjan Žibert icon-expand