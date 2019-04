Prek vikenda ljubljansko urgenco obiskala dva bolnika z ošpicami

V tem času se je v območju čakalnice nahajalo tudi več sto čakajočih na obravnavo v UKC Ljubljana in njihovih svojcev so še dodali in opozorili, da že vse od decembrske napovedi ukinitve sobotnega dežurstva ZD Ljubljana na Metelkovi ulici in selitve teh ambulant v UKC Ljubljana opozarjajo na velik priliv pacientov v prostore Urgentnega bloka.

Konec tedna so zdravniki Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ima od decembra dežurne ambulante ob dela prostih dneh v prostorih Urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, obravnavali dve osebi, ki sta zboleli zaradi ošpic, so za našo spletno stran sporočili iz UKC Ljubljana.



"Po dogodkih konec tedna ponovno pozivamo vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, da za čas gradbenih del čim prej vrnejo dežurne ambulante na staro lokacijo, to je v prostore ZD Ljubljana na Metelkovi ulici. Prav tako pred morebitno vrnitvijo v prostore UKC Ljubljana pričakujemo, da se dežurna ambulante uredijo v prostorih, ki omogočajo izolacijo, saj v Urgentnem bloku trenutno ni pogojev za izolacijo visoko kužnih bolnikov. Dogodki konec prejšnjega tedna so namreč potrdili, da obstaja ob trenutni organizaciji tveganje za hiter prenos nalezljivih bolezni," še opozarjajo.

Ob pojavu značilnih bolezenskih znakov po telefonu obvestimo zdravnika

Služba nujne medicinske pomoči in urgenca Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta že posredovali sezname čakajočih bolnikov, ki bodo o možnosti okužbe in ukrepih obveščeni pisno na domači naslov.

Vsi, ki potrebujejo dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic 20. in 21. aprila 2019 v čakalnici urgence v UKC Ljubljana, lahko pokličejo in se posvetujejo z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 031 646 617 od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro.

Ob pojavu značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj), o tem po telefonu takoj obvestimo izbranega osebnega zdravnika in ostanemo doma.