Prostori so, denar je, a ne najdejo ljudi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer znova opozarja, da so otroci s težavami v duševnem zdravju nameščeni v bolnišnici skupaj z odraslimi, kar je nedopustno. Za rešitev perečega vprašanja si prizadeva že od leta 2016, v tem času so zagotovili prostore in uredili financiranje, a oddelek kljub temu še vedno ni zaživel. Zapletlo naj bi se pri iskanju ustreznega kadra.

Vlasta Nussdorfer FOTO: Damjan Žibert Tik pred iztekom svojega mandata je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorferznova opozorila na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v bolnišnicah skupaj z odraslimi. Prostore za nujno potreben varovani psihiatrični oddelek za otroke in mladostnike so na Univerzitetni psihiatrični kliniki (UPK) Ljubljana uredili že leta 2017, na seji septembra tistega leta je začetek izvajanja programa odobril zdravstveni svet, zagotovljeno je bilo tudi financiranje, a več kot leto pozneje so otroci še vedno hospitalizirani skupaj z odraslimi. Zapletlo naj bi se pri iskanju ustreznega kadra. "Varuhinja ocenjuje, da so potekli vsi razumni roki za začetek izvajanja dejavnosti, ki je po mnenju stroke kot tudi po našem mnenju nujno potrebna," so sporočili iz njenega urada, ob tem pa opozorili, da tako ministrstvo za zdravje kot tudi ljubljanska psihiatrična klinika kršita ustavne pravice otrok. Varuhinja človekovih pravic, ki si za rešitev problema prizadeva že od leta 2016, zato pričakuje, da bosta ministrstvo za zdravje in univerzitetna psihiatrična klinika javno pojasnila razloge za opisano stanje in objavila končni datum začetka izvajanja programa.