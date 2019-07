Prostorska stiska ljubljanskih sodišč: ostali še brez enega prostora

Vrhovno sodišče že dlje časa opozarja na neustreznost prostorskih pogojev za delo sodišč, še posebej v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo kar na osemnajstih različnih lokacijah, večinoma v najetih prostorih.

'Neustrezni prostorski pogoji vplivajo na ugled slovenskega sodstva'

V zvezi s tem je predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič v dopisu premierju Marjanu Šarcu izpostavil, da "neustrezni prostorski pogoji vplivajo tako na ugled in spoštovanje slovenskega sodstva in s tem celotne države kot tudi na kakovostno in učinkovito delovanje pravne države".

"Verjamem in prepričan sem, da boste storili vse, kar je v vaši moči, da bosta slovenska vlada in pristojno Ministrstvo za pravosodje odgovorno poskrbela, da se prostorski problem slovenskih sodišč in še posebej sodišč v Ljubljani, z zagotovitvijo nove sodne stavbe za prvostopenjska sodišča, ustrezno in v najkrajšem možnem času reši. V vmesnem času pa vas pozivam, da v okviru pristojnosti vlade zagotovite Ministrstvu za pravosodje potrebna sredstva za pridobitev prostorov za poslovanje oddelka za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani," je med drugim v pismu zapisal predsednik Florjančič.

Najemodajalec z avgustom 2020 odpoveduje pogodbo za prostore na Miklošičevi

V najetih poslovnih prostorih na Miklošičevi cesti 7 in 7a v Ljubljani sicer deluje celoten oddelek za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani, v katerem je 63 zaposlenih, tako sodnic in sodnikov kot sodnega osebja, v prostorih pa se nahaja tudi del arhiva.