Prostorska stiska: 'Onkološki inštitut poka po šivih'

V. d. direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić je dejala, da trenutno delujejo na 38.000 kvadratnih metrih površine, potrebovali pa bi najmanj 15.000 kvadratnih metrov več. "Projekti za nadzidavo stavbe H in postavitev stolpiča znašajo le 9600 kvadratnih metrov, kar pomeni, da smo že v zaostanku, tudi če bi že danes imeli te prostore," je opozorila v današnji izjavi za medije.

"Lani v mesecu juniju smo pridobili gradbeno dovoljenje, zanj smo plačali tudi vse prispevke in zdaj čakamo, kdaj se bo zasadila prva lopata oziroma še prej, da nam ministrstvo odobri ta težko pričakovani denar," je dejala Štiblar Kisić.

Celotna investicija je po njenih besedah sicer vredna približno 42 milijonov evrov."Seveda je to zalogaj, ampak pomislimo na vso dobrobit, ki jo pridobimo s tem in končno govorimo o instituciji, ki je nacionalnega pomena, glede na to, da incidenca raka narašča, vsako leto imamo v obravnavi dva do tri odstotke več onkoloških bolnikov," je poudarila. Po njenih besedah je za bolnike ne glede na prostorsko stisko dobro poskrbljeno in strokovno osebje dela po vseh evropskih smernicah. "Bolniki zaenkrat niso ogroženi, vendar pa lahko zaradi pomanjkanja prostorov to postanejo," je še opozorila Štiblar Kisić.

Na prostorsko stisko inštituta opozarjajo tudi v društvih bolnikov, ki so povezani v svet pacientov onkološkega inštituta. Izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L Kristina Modic je dejala, da zaradi prostorske stiske društva prejmejo številne klice in pozive bolnikov.