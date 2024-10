So bolne paciente pošiljali domov? 'Če potrebuje hospitalizacijo, jo mora dobiti'

Spomnila je, da pomanjkanje postelj ni novost, s problemom se soočajo vsako zimo. "Zdaj je jesen in so že težave, seveda jih pričakujemo še več v zimskem času, ko bo več respiratornih okužb," je dejala. Ob tem je opozorila, da je pretočnost urgentnega centra slabša, med razlogi pa je navedla večji dotok bolnikov, tudi "ker določene institucije v okolici zapirajo svoja vrata".

Zdravnik v urgentnem centru UKC Maribor Metin Omerović je namreč v torek na omrežju X zapisal, da so zaradi kadrovske in prostorske stiske začeli bolnike, ki so dovolj bolni za hospitalizacijo, pošiljati domov. "Torej, gredo domov za 12 do 16 ur in se vrnejo in ponovno poizkusijo srečo za sprejem," je zapisal.

Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja imajo letos manj postelj kot lani, in sicer trenutno 20, največ pa 26 postelj. "Kar je 10 do 15 postelj manj," je povedala. Dodala je, da so lani in predlani prosili za t. i. covidno bolnišnico oziroma modularno bolnišnico, kjer bi lahko hospitalizirali večje število bolnikov. "Nekako nam je bilo nakazano, da mogoče kljub vsemu ta bolnišnica bo, ampak sigurno ne v letošnji zimi," je povedala. Po njenih navedbah bodo morali preživeti še vsej dve do tri zime, dokler ne bo zgrajen novi oddelek za infekcijske bolezni.

Prazne postelje so sicer v kirurški stolpnici, a zanje nimajo dovolj kadra. "Kirurgi ne morejo prevzeti odgovornosti za zdravljenje internističnih ali infektoloških bolnikov. Takoj, ko imamo odprt oddelek na drugi lokaciji, za obravnavo potrebujemo novo ekipo," je pojasnila.

Predstojnik urgentnega centra Prosen pa je zagotovil, da vse kritično bolne v urgentnem centru obravnavajo. "Pacienti čakajo v urgentnem centru, kajti bolnišnica je prenapolnjena in kapacitet ni. To število variira, včasih mora prenočiti osem pacientov, včasih nobeden, ampak to je na žalost postala naša stalnica," je pojasnil. Prosen je v izjavi poudaril, da so kapacitete na oddelkih popolnoma zasedene, "prostora fizično ni". "V tem procesu se pač moramo urgentni zdravniki individualno odločati in se pač odločamo, kakor precenimo v dani situaciji, da je najbolje za tistega pacienta. Če precenimo, da bo moral čakati, bo pač čakal, če precenimo, da bi se stvari lahko obrnile na bolje in da ne bo nobene klinične škode, je pacient tudi odpuščen," je pojasnil.

Dodal je še, da o hospitalizaciji odloči lečeči zdravnik. "Za vse večji delež pacientov, ki so večinoma starejši, bolnišnično okolje ni najboljša destinacija oziroma mesto zdravljenja," je poudaril. Dodal je, da se v urgentnem centru "trudimo po vseh možnostih, da paciente oskrbimo kakovostno. Je pa res, da pri pretoku skozi urgentni center nastajajo zaostanki".