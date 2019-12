Prostost odvzeli znanemu ruskemu pianistu: 'Če bi videl rentgen, bi tudi jaz sklepal enako'

Na mejnem prehodu Obrežje se je dopoldne zgodil varnostni incident. Pri temeljiti mejni kontroli avtobusa, ki je bil na poti iz Zagreba v Torino, so policisti namreč odkrili bombi podobno napravo. Kasneje so ugotovil, da ne gre za nevaren predmet, pač pa za elektronsko napravo za obračanje strani z notami.

Pred dobro uro pa se je na družbenem omrežju Facebook oglasil tudi pridržani Rus. Gre za znanega pianista Andreja Gugnina.

"Zadržali so me na meji med Slovenijo in Hrvaško. Policisti so mi roke pridržali za hrbet in me vrgli na tla z obrazom navzdol. Meja je bila dve uri zaprta, na obeh straneh pa so nastale dolge kolone avtomobilov," pravi Rus. Kot pravi, so ločeno zasliševali njegovo dekle in ji niso dovolili, da bi ga videla. "Poklicala je rusko veleposlaništvo v Ljublani, kjer pa so ji dejali, da trenutno ne morejo narediti nič, saj policija ne daje pojasnil. Več kot dve uri so me držali v lisicah, z rokami za hrbtom, brez pojasnil."

"Kot se je izkazalo kasneje, je naprava za pregledovanje na varnostni kontrolni točki v moji torbi zaznala nekaj, kar je bilo videti kot bomba. Dobesedno - z detonatorji in vsem tem," nadaljuje Gugnin. "Policija ni smela odpreti moje prtljage in so poklicali strokovnjaka iz Ljubljane. Ko je prišel, se je izkazalo, gre za napravo, ki jo uporabljam pri svojem delu - za obračanje listov z notami (Airturn 105)," piše pianist.

Naprava deluje kot pedalo, na katerega pianist pritisne, ko odigra notni zapis na strani, ta pa mu nato na zaslonu obrne list. "To pedalo ima veliko delov, ki so za rentgen zelo sumljivi," poudarja.