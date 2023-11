Prostovoljci bodo lahko še enkrat vložili zahtevke za povračilo plač

Delodajalci lahko zahtevke za povračilo nadomestila plače delavca oziroma prostovoljca, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti interventnega zakona za odpravo posledic poplav, vnovič vložijo na Upravo RS za zaščito in reševanje. Pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni je možno izkoristiti do konca leta.

Kot so spomnili v upravi, je državni zbor novembra sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki ureja tudi pravico do plačane odsotnosti z dela za prostovoljce. Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo, vezano na odpravo posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, ima pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023. Pravica pripada tudi prostovoljcu, ki je plačano odsotnost z dela koristil od 11. avgusta letos.

icon-expand Dan solidarnosti v Mozirju FOTO: Aljoša Kravanja

Zahtevke za povračilo nadomestila, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti zakona, je treba vložiti ponovno. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev v celoti povrne država, so povzeli v Upravi za zaščito in reševanje. Zahtevek za nadomestilo mora sicer pri njih prek Uprave za javna plačila kot e-račun vložiti delodajalec, vsebovati pa mora e-račun vlagatelja zahtevka, skupaj s prilogami v elektronski obliki. Med slednjimi so izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka in potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah.