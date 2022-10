Prostovoljci dobrodelnih društev: Naša skladišča, police in hladilniki so prazni

Celjski prostovoljci vsako jutro prinašajo zabojnike, polne hrane, ki so jo trgovski centri umaknili s polic. Z živili, ki bi sicer že pristala v smeteh, letno nahranijo do 11.000 družin po vsej Sloveniji.

"Pridejo sem do mize, kjer tisti, ki je takrat dežuren - dopoldne sta pri nas dva - pripravi v zabojnike hrano, odvisno od tega, za koliko oseb je. V teh boksih je bilo recimo pripravljene hrane za šest oseb," pojasnjuje Zdenko Podlesnik iz projekta Donirana hrana pri Zvezi Lions klubov Slovenije.

Takšnih košaric je vsako leto več. "V prejšnjih letih so nekateri kar kmalu prenehali prevzemati hrano, so pač rekli, da ne rabijo več. Zdaj takšnih praktično ni več, so redki, so izjeme. Seveda sedaj smo že po 12. uri in so hladilniki in police prazni, kajti toliko je uporabnikov, da zjutraj poberejo vse," dodaja.