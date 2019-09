Prostovoljci, ki so neprecenljiv del verige preživetja

Prvi posredovalci so na kraju nesreče prvi in pomagajo oskrbeti rane in poškodbe ali oživljati človeka, dokler ne pride nujna medicinska pomoč. Večinoma so gasilci, zato je pomoč ljudem v stiski kar njihovo življenje. Na drugem letnem srečanju v Preddvoru je 16 ekip iz vse Slovenije tekmovalo v znanju in usposobljenosti, kjer so pomagali poškodovanim v sedmih različnih scenarijih.