Štab Civilne zaščite o območjih, na katerih bo veljal poseben režim

V štabu Civilne zaščite bodo tako razmislili o območjih, na katerih bo veljal posebni režim. Ta območja bodo predvidoma definirali v petek, na njih pa bodo ob vstopu izvajali posebno kontrolo, je v današnji dobrodelni oddaji na Televiziji Slovenija pojasnil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Zadnje, česar si namreč želijo, je, da bi med prostovoljci prišlo do kakšne poškodbe ali celo smrtne žrtve, je izpostavil Šestan. Razmere na terenu so namreč zaradi plazov, vode, spolzkih tal in blata še vedno nevarne. Vse prostovoljce ob tem tudi pozivajo, naj poskrbijo za lastno zaščitno opremo, tudi zaradi možnosti okužb pa naj na teren prihajajo zdravi posamezniki. Prisotnost otrok odsvetujejo, je še navedel Šestan ter se Slovencem zahvalil za velik odziv in pripravljenost pomagati.