Prostovoljci o Aniti Ogulin: 'Kdor jo je poznal, si želi biti dober'

Pravi, da je neizmerno hvaležna, da je lahko tudi zadnji dve leti, ko Ogulinovi zdravje ni bilo najbolj naklonjeno, sedela na njeni terasi in se z njo spominjala skupnih trenutkov. "Ko smo jedli flancate, ves čas je nekaj pekla in nas hranila. Ogromno poletnih dni sem preživela tudi z njenimi vnuki, tako da se res počutim, kot da sem del družine. Ta izguba je bila res boleča," je povedala na robu solz, jih obrisala in dodala, da je prepričana, da bo Anita večna.

24-letna Sara Nanić je Ogulinovo res dobro poznala. "Bila je nekako kot moja druga mama, poznala sem jo vse življenje, v bistvu sem odraščala v njeni ulici, ker sva bili sosedi. Toliko enih spominov imam z njo. In danes sem v bistvu takšna, kot sem, tudi zaradi nje, ker me je ona vključila v kolonije in naredila toliko lepih stvari za mojo družino," je povedala.

Spominja se, da ji je Ogulinova vedno govorila, kako zelo igriva in energična punca je in dodajala, da mora takšna tudi ostati. "Rekla mi je, da ta moja iskrica ne sme nikoli ugasniti. Ko sem bila majhna, so me vedno vsi skušali umiriti, utišati, ker sem bila nagajiva. Ona pa mi je vedno dala občutek, da sem lahko takšna, kot sem. Da sem v redu, tudi če kdaj malo nagajam. Da sem pač svoja. To je njen glavni nasvet, da kakršni koli smo, da smo svoji," pripoveduje.

Pravi, da je Ogulinova vedno poudarjala, da moramo biti hvaležni in dajala upanje. "Že kot majhni punčki mi je res dala upanje ali neko vero vase, da bo tudi meni uspelo. Tako zelo me je spodbujala in bila ponosna na moje šolske uspehe in mojo izobrazbo. V bistvu me je tako spodbudila, da zdaj končujem magisterij prava, da se bom lahko borila za pravice otrok. Pravzaprav se mi je v Zambratiji porodila želja, da bi postala pravnica, da bi imela malo več vpliva, da bi lahko pomagala socialno ogroženim družinam in prav ona me je za to tudi zelo motivirala, ker me je fascinirala z vsem svojim početjem. Res je vložila veliko truda, ampak ona je vse delala, kot da ni niti najmanj težko, z velikim srcem," opisuje Nanićeva.

Glas se ji je začel tresti, ko je pomislila na to, koliko stvari se ji bo v življenju še zgodilo, pa Ogulinove ne bo morala prositi za nasvet, ki je po njenih besedah zlata vreden. "To je tisto, kar me najbolj zaboli," pravi. "Kot sem ji napisala tudi v zadnjem SMS-u, sem ji hvaležna za vsak objem, vsak nasvet in da je pač neskončna, da sem ji res iz srca hvaležna za vse," je povedala.