Oblačil je za zdaj dovolj, potrebujejo grelce, šotore in spalne vreče

V Sloveniji še naprej pospešeno poteka zbiranje humanitarne pomoči. Poleg države sredstva zbirata tudi Karitas in Rdeči križ, pomagate lahko z nakazilom denarja oziroma s poslanimi SMS-sporočili. Materialno pomoč zbirajo tudi pred turško ambasado v Ljubljani. Tam prostovoljci vsak dan, od jutra do večera, razvrščajo oblačila, obutev, odeje in drugo humanitarno pomoč, ki jo prinesejo ljudje. Kot so povedali na turški ambasadi, imajo oblačil za zdaj dovolj, nujno pa potrebujejo grelce, šotore, spalne vreče in higienske pripomočke.