Prostovoljci projekta Botrstvo obsojajo tvit Romane Tomc: 'Otroci so lačni!'

Prostovoljci projekta Botrstvo so razočarani nad tvitom evropske poslanke SDS Romane Tomc, v katerem jim očita, da so zlorabili lakoto otrok v politične namene. Vzgojitelji in spremljevalci, ki so s pomočjo humanitarnih programov med poletnimi počitnicami na morje brezplačno odpeljali 600 otrok iz družin v stiski, opozarjajo, da sta revščina in socialna izključenost zaradi pandemije letos večji kot prejšnja leta, nekateri otroci so na letovanje prišli celo lačni.