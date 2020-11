Zdravstvenemu osebju roko ponudili tudi prostovoljci RKS in delavci na čakanju

Prostovoljna pomoč v stiski je samoumevna tudi za prav tako 26-letnega Luka Mehleta . Tudi on je opravil tečaj prve pomoči in se pred tedni pridružil osebju na covidnem oddelku ortopedske klinike. Luka je povedal, da se "vsak dan dogaja nekaj novega, rutine ni" in dodal: "Vemo pa, da bomo namesto vsakega pacienta, ki ga pospremimo domov oziroma na kakšen drug oddelek, dobili novega." Oba sta mnenja, da ju nudenje pomoči veseli, a da je stati v prvi bojni liniji izjemno naporno. "Najtežje so seveda smrti ljudi, ki so na covidnih oddelkih pogoste," je povedal Žiga. Prostovoljci pa imajo tudi razbremenilne pogovore, da se lahko pogovorijo o najtežjih situacijah, je pojasnil Luka.

26-letni Žiga Bizjak je eden od 360 prostovoljcev Rdečega križa, ki s svojim delom pomagajo pri zajezitvi epidemije. Pred šestimi leti je opravil tečaj prve pomoči, že ves mesec pa približno štirikrat tedensko dela na negovalnem oddelku ljubljanskega kliničnega centra, kjer zdravijo bolnike s covidom-19. "Tam sem, da pomagam medicinski sestram in zdravnikom. Delam praktično vse, kar potrebujejo, od razkuževanja in oskrbe bolnikov, pa vse do polnjenja vozičkov," je pojasnil Žiga.

Prostovoljci Rdečega križa, ki so razdeljeni v manjše enote, trenutno delajo v ljubljanskem kliničnem centru, na Golniku in v bolnišnicah Celje, Novo mesto in Trbovlje, od danes naprej pa tudi v UKC Maribor. Delavcem na reševalni postaji UKC Ljubljana pa se je začasno pridružil tudi Rade Lučić, ki je voznik mestnega avtobusa. Poleg njega prostovoljno dela še okoli 20 šoferjev, ki so razporejeni po različnih deloviščih. "Trenutno smo na čakanju, tudi doma se dolgočasimo in radi pridemo malo pomagat. Fantje so veseli, da tudi mi sodelujemo z njimi in jim pomagamo. Nekateri so v kliničnem centru, drugi v skladišču, določeni pospravljajo postelje, čistijo, trije pa smo na reševalni postaji, kjer pomagamo pri čiščenju in razkuževanju vozil," svojo odločitev in naravo dela pojasnjuje Lučić.

Prostovoljno delo je seveda neplačano – delavci na čakanju tako prejmejo nadomestilo za čakanje na delo, so pa upravičeni do povračila stroškov prevoza in malice. Tisti, ki jih vpokliče civilna zaščita, pa nadomestilo plače prejmejo v celoti.