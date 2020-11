Naj prostovoljski projekt postal #projektVida društva Humanitarček

Mladinski svet Slovenije je tokrat prejemnike priznanj v natečaju Prostovoljec leta 2019 zaradi izrednih razmer razglasil preko spleta. Naj prostovoljski projekt leta 2019 je #projektVida. Ob zaključku natečaja jih je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor: "Ste naši junaki človečnosti in dobri angeli upanja."

Na natečaj se je letos prijavilo 128 posameznikov in 49 projektov. Podelili pa so nazive za Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, Naj prostovoljski projekt, Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za posebne dosežke. Najvišje priznanje za prostovoljsko delo in s tem naziv Naj prostovoljski projekt 2019 je prejelo društvo Humanitarček za projekt Vida (#projektVida). "Gre za izjemno odmeven projekt, namenjen (preko objavljanja življenjskih zgodb starostnikov) osveščanju o položaju in stiskah starostnikov, ki je dosegel širok krog izvajalcev – institucij in več kot 700 prostovoljcev, ki so se vključili v mrežo,"so zapisali pri mladinskem svetu. Namen Projekta Vida je bil spodbuditi ljudi, da se ozrejo okoli sebe in pomagajo starejšim.

Projekt Društva informacijski center Legebitra Živa knjižnica - Ne sodi knjige po platnicah! pa je Naj mladinski projekt leta 2019, s katerim izvajalci "želijo prispevati k osveščanju o človekovih pravicah, predsodkih in stereotipih". Posebno priznanje za projekt leta 2019 je prejelo Športno društvo Šentviška gora, in sicer za festival Gora Rocka 2019, ki zbrana sredstva namenjajo za različne projekte in organizacije. Tako so v letu 2019 gostili 12.000 željnih zabave in zbrali 27.000 evrov donacij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Naj prostovoljci "Najmlajši (do 19 let) Naj prostovoljec je postal Kristjan Veber, in sicer na predlog Celjskega mladinskega centra. Prostovoljec je v letu 2019 organiziral številne predvsem humanitarne dogodke, zaradi katerih je bil že v lokalnem okolju izbran za naj prostovoljca in faco leta 2019."V kategoriji Naj prostovoljka pa je v isti starostni skupini, na predlog Slovenske filantropije, postala Nives Žlof Androjna. "Mlada prostovoljka je svojo pot pričela z nudenjem učne pomoči otrokom priseljencev, vendar ni ostalo zgolj pri tem; svoje izkušnje namreč upodablja tudi s fotografijo, videom in celo gledališko predstavo." V starostni skupini od 20 do 19 let je naj prostovoljec postal aktivni skavt Miha Ivanetič, ki vodi tudi vsakoletni projekt Luč miru iz Betlehema. Na predlog Javnega zavoda Mladi zmaj pa je naj prostovoljka v omenjeni starostni skupini postala Blažka Tana Logar. "Delo prostovoljke zajema številne aktivnosti, tako v okviru mladinskega centra kot zagonu mladinskega programa v Logatcu in dogodkov na Fakulteti za socialno delo. Njena zagnanost se kaže pri vzpostavljanju različnih mladinskih aktivnosti, tako pri različnih organizacijah kot v različnih občinah."

icon-expand Prostovoljci so v letu 2019 opravili več kot 11 milijonov ur prostovoljnega dela. FOTO: Dreamstime

Zvonko Polanič, aktivni član Mladinskega društva Prlekije in gasilskega društva, ki v prakso vnaša medgeneracijsko sodelovanje pa je postal Naj prostovoljec v najstarejši starostni skupini, 30 let ali več. V tej kategoriji se mu je kot Naj prostovoljka pridružila Stanislava Žagar, ki redno dela z gluhoslepimi. Za svoj doprinos k prostovoljstvu pa je posebno priznanje za svoje prostovoljsko delo, na predlog Zavoda za razvoje vesti - Družinskega gledališča Kolenc, prejela Anka Kolenc. Od leta 1977 deluje "v več lokalnih organizacijah in bil aktivna na področju kulture in umetnosti, etnologije ter naravoslovja". Kot aktivna skavtinja, vodja lokalne enote, vodja partnerskega projekta s Karitas pa je priznanje mladinsko voditeljico leta 2019 prejela Mirjam Tolar. Prostovoljcem se je zahvalil tudi predsednik Pahor

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prostovoljce je ob zaključju natečaja nagovoril tudi predsednik RS Borut Pahor. Spomnil je na vsakoletna srečanja in podeljevanja priznanj na Brdu pri Kranju. "Te trenutke si bom za vselej zapomnil. So poseben navdih, ki mi je zelo dragocen." Pahor je povedal, da se je letošnje leto v marsičem spremenilo, "vendar se je nekaj ohranilo". "Nekaj najbolj dragocenega. Navdihujočega. To ste vi, dragi prijatelji. Prostovoljke in prostovoljci. Prišla je nova bolezen, spremenila je naša življenja, ni pa spremenila naše človečnosti in ljubeznivosti. Ko smo se znašli v stiski, ste nam ponudili roko. Za to smo vam vsi iz srca hvaležni." V letu 2019 je prostovoljsko delo opravljajo več kot 284.000 ljudi, opravili pa so več kot 11 milijonov ur prostovoljnega dela, je še poudaril predsednik.