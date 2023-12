Prostovoljec pri skavtih osumljen spolne zlorabe mladoletnih oseb

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je bilo v preteklem tednu obveščeno o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb, ki naj bi ga zagrešil eden izmed tamkajšnjih prostovoljcev. Do razjasnitve okoliščin so to osebo umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. Kot so sporočili, bodo s pristojnimi organi dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin.

Vodstvo je stopilo v stik s starši mladih, ki bi lahko bili prizadeti, in se z njimi tudi pogovorilo. Kot pravijo, so zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. "Staršem, skrbnikom in prostovoljcem smo posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku," so zapisali v sporočilu za javnost.