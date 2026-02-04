'Ročne bombe so na Policijo prinašali kar v nakupovalnih vrečkah'

Na Generalni policijski upravi so prejeli 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja. Prevzeli so 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih pušk in 97 drugih pušk, več kot 30.000 nabojev, 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih eksplozivnih sredstev, več kot dva kilograma eksploziva in manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilcev zvoka, vžigalnikov in vžigalnih vrvic, je pojasnil višji samostojni policijski inšpektor Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje, Uprave uniformirane policije GPU. Posamezne kose so postavili na ogled, večina kosov pa se še nahaja na policijskih upravah, saj orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njihov status. Končno število predanega orožja se bo zato lahko še spremenilo. Po končanih preiskavah orožje zapakirajo in predajo notranjemu ministrstvu, ki ima posebno skladišče.

Prostovoljno izročeno ilegalno orožje Generalna policijska uprava

S preiskavami orožja ugotavljajo, ali je bilo orožje v preteklosti kdaj uporabljeno v kaznivem dejanju in ali izvira iz kaznivega dejanja. "Imamo nemalo tatvin orožja, tako pri nas kot v tujini," je povedal Sladič. In kaj se zgodi v primeru, da ugotovijo, da je bilo orožje uporabljeno v kaznivem dejanju? "Ugotavljali bomo vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja in skušali priti do osumljencev. Ni nujno, da je izročitelj tudi osumljenec. Močno dvomim," je o možnih scenarijih dejal Sladič.

Med drugim so prejeli kose zgodovinske vrednosti, tudi iz časa prve svetovne vojne in obdobja osamosvojitvene vojne. Na Policiji predvidevajo, da orožje še vedno prihaja z območja zahodnega Balkana. Nekaj kosov je tudi novejše izdelave, pri večni pa gre za še vedno normalno uporabno orožje.

Kaj bo s predanim orožjem?

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija, je pojasnil Sladič. "Večina bo šla na uničenje, posebne kose bodo lahko podarili muzejem ali policiji za izobraževalne namene."

Orožje našli v kleteh in garažah

Ob predaji so izročitelji povedali, da so orožje našli v garažah in kleteh ter da je pripadalo njihovim pokojnim svojcem. Policija je nato preverila izvor orožja in ali gre morda za legalno orožje. "Za nekaj kosov je bila v preteklosti izdana orožna listina. Svojcem bo ponujena možnost, da si na upravnih enotah po postopku pridobijo orožno listino ali ga prodajo ali pa predajo v uničenje," je povedal Sladič. V skladu z zakonom tisti, ki so predali orožje, ne bodo preganjani za prekrške nedovoljenega zbiranja orožja in najdbe brez prijave, prav tako ne zaradi nedovoljene proizvodnje ali prometa z orožjem. "Izročitelji ne morejo pridobiti lastninske pravice na orožju, temveč to postane last Republike Slovenije, izročitelj ni upravičen do odškodnine ali povračila stroškov," je še pojasnil Sladič.

Zakon o orožju