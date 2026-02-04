Naslovnica
Slovenija

'Ročne bombe so na Policijo prinašali kar v nakupovalnih vrečkah'

Ljubljana, 04. 02. 2026 11.56 pred 5 minutami 3 min branja 52

Avtor:
N.L.
Prostovoljno izročeno ilegalno orožje

Iztekel se je rok za prostovoljno izročitev ilegalnega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so z izplenom zadovoljni, kljub opozorilom, naj posamezniki pred predajo predhodno pokličejo Policijo, da bodo orožje na domu prevzeli policisti, so nekateri ročne bombe sami prinesli na policijo kar v nakupovalnih vrečkah. Kaj bo s predanim orožjem? "Večina bo šla na uničenje, posebne kose bodo lahko podarili muzejem ali policiji za izobraževalne namene," nadaljnjo usodo predanega orožja pojasnjujejo na GPU.

Na Generalni policijski upravi so prejeli 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja. Prevzeli so 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih pušk in 97 drugih pušk, več kot 30.000 nabojev, 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih eksplozivnih sredstev, več kot dva kilograma eksploziva in manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilcev zvoka, vžigalnikov in vžigalnih vrvic, je pojasnil višji samostojni policijski inšpektor Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje, Uprave uniformirane policije GPU.

Posamezne kose so postavili na ogled, večina kosov pa se še nahaja na policijskih upravah, saj orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njihov status. Končno število predanega orožja se bo zato lahko še spremenilo. Po končanih preiskavah orožje zapakirajo in predajo notranjemu ministrstvu, ki ima posebno skladišče.

S preiskavami orožja ugotavljajo, ali je bilo orožje v preteklosti kdaj uporabljeno v kaznivem dejanju in ali izvira iz kaznivega dejanja. "Imamo nemalo tatvin orožja, tako pri nas kot v tujini," je povedal Sladič.

In kaj se zgodi v primeru, da ugotovijo, da je bilo orožje uporabljeno v kaznivem dejanju? "Ugotavljali bomo vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja in skušali priti do osumljencev. Ni nujno, da je izročitelj tudi osumljenec. Močno dvomim," je o možnih scenarijih dejal Sladič.

Med drugim so prejeli kose zgodovinske vrednosti, tudi iz časa prve svetovne vojne in obdobja osamosvojitvene vojne. Na Policiji predvidevajo, da orožje še vedno prihaja z območja zahodnega Balkana. Nekaj kosov je tudi novejše izdelave, pri večni pa gre za še vedno normalno uporabno orožje.

Kaj bo s predanim orožjem?

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija, je pojasnil Sladič. "Večina bo šla na uničenje, posebne kose bodo lahko podarili muzejem ali policiji za izobraževalne namene."

Orožje našli v kleteh in garažah

Ob predaji so izročitelji povedali, da so orožje našli v garažah in kleteh ter da je pripadalo njihovim pokojnim svojcem. Policija je nato preverila izvor orožja in ali gre morda za legalno orožje. "Za nekaj kosov je bila v preteklosti izdana orožna listina. Svojcem bo ponujena možnost, da si na upravnih enotah po postopku pridobijo orožno listino ali ga prodajo ali pa predajo v uničenje," je povedal Sladič.

V skladu z zakonom tisti, ki so predali orožje, ne bodo preganjani za prekrške nedovoljenega zbiranja orožja in najdbe brez prijave, prav tako ne zaradi nedovoljene proizvodnje ali prometa z orožjem. "Izročitelji ne morejo pridobiti lastninske pravice na orožju, temveč to postane last Republike Slovenije, izročitelj ni upravičen do odškodnine ali povračila stroškov," je še pojasnil Sladič.

Zakon o orožju

Predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic je omogočila dopolnitev zakona o orožju, ki je začel veljati 13. decembra 2025. Zakon je določil možnost izročitve orožja oziroma streliva, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine, in sicer do 31. januarja 2026.

Vlada je želela z ukrepom zagotoviti več varnosti oz. čim bolj zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, posledično pa zagotoviti bolj kakovostno življenje za vse prebivalce.

V javnosti so sicer na policiji sprva zaznali dvom, v zadnjih dneh pa so imeli po 100 klicev, po besedah Sladiča so vsi čakali do zadnjih dni. "Zadovoljni smo, da se je takšna količina ilegalnega orožja umaknila s trga, gre za korak proti večji varnosti."

ilegalno orožje prostovoljna izročitev policija zakon o orožju varnost

Na primorski avtocesti zagorelo vozilo

Zaradi hudega mraza legvani padajo z dreves

KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrDr
04. 02. 2026 13.00
Ja kaj pa naj zavijejo kot darilo??? Z mašnico
Odgovori
0 0
Wolfman
04. 02. 2026 12.59
Sicer pa naša Polcija tako neumno razmišlja, da so ogrožslu lastno varnost, bombe v vrečkah pa take buloze...!
Odgovori
0 0
GibbsNCIS
04. 02. 2026 12.58
Predpostavljam ker je to tako medijsko izpostavljeno, so tole najlepši prinešeni ilegalni kosi na slikah. Vse ostalo mora bit smo še kak "klump" od orožja. Pogrešam pa kakega kalaša, ki smo jih slišali z Brezjah....tist je vrjetno še kr tam ostalo ane?
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
04. 02. 2026 12.57
Rokav pištolca na vzmet, pa ni nikjer jo videti?
Odgovori
+1
1 0
kala 09
04. 02. 2026 12.49
Pred parlament,še boljše pa notri.
Odgovori
+4
4 0
Oblastljudstvu
04. 02. 2026 12.43
Golobruh..bruh
Odgovori
+0
1 1
Tine990
04. 02. 2026 12.43
Kje se lahko kupi dolocene kose orozja?
Odgovori
-1
1 2
Animal_Pump
04. 02. 2026 12.48
Brez dovoljenja nič ne dobiš. Drugače pa takšno starinsko...zbirateljsko orožje REBEC prodaja....Seveda z dovoljenjem za posest.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
04. 02. 2026 12.42
svašta
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
04. 02. 2026 12.43
papovka hahaha
Odgovori
-1
0 1
Volkswagen Golf III 1.9 TDI
04. 02. 2026 12.45
pozdravljen, že dolgo te ni bilo, si imel delo
Odgovori
0 0
manga
04. 02. 2026 12.38
Ta čas 120 hrvaških policistov izvaja akcije v 4 županijah v zvezi z gospodarsko kriminaliteto.Tudi tistega morilca iz Bele Krajine so ujeli Hrvati...
Odgovori
+1
3 2
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
04. 02. 2026 12.37
to je ja od večina od druge svetovne vojne, dosti vredno.... jojoj
Odgovori
+3
3 0
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 12.37
Orožje so predali zgolj tisti, ki ga nerabijo :) tako, da nabijanje o uspešni akciji je zgolj propagandnega pomena :) ne nasedajte stem se kriminal v določenih predelih dolenske nebo izbolšal je pa dobro za PR
Odgovori
+5
6 1
deratizacija
04. 02. 2026 12.35
Oborožitev je potrebno posodobiti!
Odgovori
+1
1 0
Volodimir Z.
04. 02. 2026 12.35
Berete so pospravili zase
Odgovori
0 0
manga
04. 02. 2026 12.30
O lažnem policistu na mednarodnem letališču ne duha ne sluha ?
Odgovori
+7
8 1
Dragica Cegler
04. 02. 2026 12.29
A tisti iz drazgos so tudi kaj prinesli?
Odgovori
+0
2 2
IKOSS
04. 02. 2026 12.25
Seveda ni nič narobe s tem, da se posest tovrstnih sredstev izven zakonskih okvirov zmanjša. Je pa izpostavljanje pomena in učinkov tega pristopa naravnost smešno! Črni trg je dobro založen, utemeljeno pa je moč domnevati, da bo vzlic vojne v Ukrajini, v bodoče še veliko bolje. Prav tako je v Sloveniji v obtoku, ki ni evidentiran, vsaj več deset tisoč kosov, nekatere ocene kažejo, da je teh lahko tudi bistveno več. Upoštevaje zapisano pomeni, da predstavlja oddan del sredstev zanemarljivo majhno spremembo v celotnem omenjenem fondu. Nadalje, utemeljeno je moč domnevati, da osebe, ki imajo namen, ali so nagnjene k temu, da bodo zagrešile družbeno problematično dejanje, ne bodo upoštevali poziva in sredstev, ki jim omogočajo učinkovitejšo izvedbo takšnega dejanja, samoiniciativno ne bodo oddali. In ravno ti so dejanski družbeni problem, vsi ostali ne! In kdo ter kaj je potem oddajal? Utemeljeno je moč domnevati, da so se na poziv odzvali družbeno neproblematični, oziroma so bila oddana pretežno nefunkcionalna sredstva. Zapisano postavi trditev o izjemnem uspehu akcije, pod veliko vprašanje! Kot uspešno akcijo vidijo predvsem tisti, ki področja ne poznajo, ali so dovzetni za populizem. Kdor meni nasprotno. Uspeh je moč empirično ovrednotiti z odgovorom na naslednje vprašanje. Koliko odstotnih točk naj bi upadla huda kriminaliteta zaradi tega ukrepa? v kolikor učinek ne bo merljiv, omenjeni ukrep ne predstavlja dodane vrednoti in je pretežno sam sebi namen!
Odgovori
+6
7 1
The_Duke
04. 02. 2026 12.28
Spet nakladaš...
Odgovori
-3
0 3
IKOSS
04. 02. 2026 12.32
@The _Duke Kaj od v prvotnem komentarju zapisanega ni točno?
Odgovori
0 0
daiči
04. 02. 2026 12.23
Kašna je pa drgač kazn če ti doma najdjo neprjavln orožje. A greš sedet? Očitno more bit huda kazn d so vse to prnesl.
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
04. 02. 2026 12.50
Odvisno od količine in namena...kazen od nekaj mesecev so 5 let zapora
Odgovori
0 0
Wolfman
04. 02. 2026 12.22
Pa partizani so imeli boljše orožje!
Odgovori
+4
5 1
manga
04. 02. 2026 12.22
Pošljite ga Putinu,po vašem poročanju mu vsak samokres prav pride.
Odgovori
+0
2 2
kovanec
04. 02. 2026 12.28
Putin tega ne rabi on bo rešil stvari v Ukrajini z lopatami. Samo ni mi jasno za kaj se ga EU tako boji da moramo se na hitro oboroževati in za orožje odšteti 5% BDP.
Odgovori
+2
3 1
manga
04. 02. 2026 12.40
Naše lopoate so zmanjkale v Posočju in nikomur nič.
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
04. 02. 2026 12.21
S tem je takole: samo spomnim se l. 1991. Takrat ko je našpa vrla ablast izročila velik orožja TO v hrambo JNA. IN smo ostali brez osnovnih sredstev abrambe. še sreča,. da jih je nekaj bilo tako pametnih da so skrili orožje TO pred JNA. A ni tle dobra vzporednica. NIkoli ne veš, kateri prijatelj (država) ppostane tvoj sovražnik. Kaj boš kamne metal za njim ali proti njemu?
Odgovori
+7
7 0
Darko32
04. 02. 2026 12.24
Žalostno je to, da nas mora zgodovina znova in znova učiti. Vidimo kaj se je dogajalo z tanki, katere so že konzervirali. Ali pa najnovešje orožje za boj proti dronom. Lovska puška, katera ima patrone. Kako deluje lovci najbolje vedo.
Odgovori
+2
2 0
Darko32
04. 02. 2026 12.24
Žalostno je to, da nas mora zgodovina znova in znova učiti. Vidimo kaj se je dogajalo z tanki, katere so že konzervirali. Ali pa najnovešje orožje za boj proti dronom. Lovska puška, katera ima patrone. Kako deluje lovci najbolje vedo.
Odgovori
-1
0 1
Polkavalčekrokenrol
04. 02. 2026 12.25
da te spomnim,orožje TO se je vedno hranilo v kasarnah,nihče ni imel nič doma,vedno,pred "izročitvijo" in po "izročitvi",če ne veš pa prašaj
Odgovori
-1
0 1
Rde?a pesa in hren
04. 02. 2026 12.54
Tole p ani res. Sam na lastne oči sem videl, kje je bilo orožje hranjeno v našem konkretnem primeru in kam je bilo konkretno odpeljano. Na lastne oči.
Odgovori
0 0
bibaleze
