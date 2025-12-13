Svetli način
Slovenija

Do konca januarja čas za predajo nezakonitega orožja

Ljubljana, 13. 12. 2025 07.17 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Veljati je začela dopolnitev zakona o orožju, ki omogoča prostovoljno predajo nezakonitega orožja brez pravnih posledic do konca januarja prihodnje leto. Dopolnitev, ki jo je DZ sprejel po nujnem postopku, je posledica nedavnega tragičnega dogodka v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Izročeno orožje oziroma strelivo bo postalo last države, razen če bodo pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija, ki bo sprejemala orožje oziroma strelivo, bo slednje izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki ga bo uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali izobraževalne namene.

Predlog dopolnitve je vlada potrdila in v obravnavo v DZ posredovala novembra po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je po napadu umrl Novomeščan. Vlada je ob potrditvi besedila pojasnjevala, da si želi čim manj orožja. Hkrati so poudarjali pomen zavedanja med ljudmi, da s tem, ko imajo nezakonito orožje, ogrožajo varnost ljudi.

Napad na Aleša Šutarja je sicer pretresel javnost in sprožil tudi druge politične odzive. DZ je sprejel t. i. Šutarjev zakon, s katerim so posegli v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Odstopila sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar.

orožje predaja zakon o orožju dopolnitev šutarjev zakon
Naslednji članek

So po smrti Novomeščana priprli napačno osebo?

