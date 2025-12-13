Do konca januarja čas za predajo nezakonitega orožja

Izročeno orožje oziroma strelivo bo postalo last države, razen če bodo pristojni ugotovili, da je bilo ukradeno ali izgubljeno. Policija, ki bo sprejemala orožje oziroma strelivo, bo slednje izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki ga bo uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali izobraževalne namene.

Predlog dopolnitve je vlada potrdila in v obravnavo v DZ posredovala novembra po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je po napadu umrl Novomeščan. Vlada je ob potrditvi besedila pojasnjevala, da si želi čim manj orožja. Hkrati so poudarjali pomen zavedanja med ljudmi, da s tem, ko imajo nezakonito orožje, ogrožajo varnost ljudi.

Napad na Aleša Šutarja je sicer pretresel javnost in sprožil tudi druge politične odzive. DZ je sprejel t. i. Šutarjev zakon, s katerim so posegli v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Odstopila sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar.