Prostovoljna predaja orožja do 31. januarja, na voljo posebna telefonska številka

Arčon je dejal, da bo zakon takoj posredovan v državni zbor, saj si želi, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za predajo.

"Ta zakon – prostovoljna predaja orožja – bo sprejet in bo veljal do 31. januarja 2026," je po današnji seji vlade sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon. Tisti, ki se bo odločil, da do takrat preda orožje, ne bo kaznovan, je še enkrat izpostavil. Prepričan je, da bo to prispevalo k varnosti državljank in državljanov. Predlog je, da bo to orožje prevzemala policija na domu.

Dejal je, da bo zakon takoj posredovan v državni zbor, saj si želi, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za predajo. Na voljo bo posebna telefonska številka, kamor bo mogoče poklicati in se s policijo dogovoriti za prevzem.

Na novinarsko vprašanje, kaj bo država po predaji storila z orožjem, je dejal, da ga bo uničila, nekaj pa da ga bo postalo last države. Dejal je, da lahko več o tem povedo na pristojnem ministrstvu.

Ocen, koliko nezakonitega orožja imajo ljudje in koliko bi ga lahko dobili na podlagi tega zakona, po Arčonovih besedah ni in "so samo neka predvidevanja". Po predaji pa bo orožje lahko uničeno, podarjeno muzeju ali v izobraževalne namene policije, je za STA pojasnila direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Arčon je danes izpostavil še, da se ta zakonska sprememba sprejema v luči t. i. Šutarjevega zakona, v katerem je ena ključnih prioritet boj proti orožju in nasilju. Hkrati je ponovil, da ta zakon predvideva možnost vstopa policije v stanovanje brez sodne odredbe le v primerih, ko bo zaznana uporaba orožja.