Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prostovoljna predaja orožja do 31. januarja, na voljo posebna telefonska številka

Ljubljana, 13. 11. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
67

Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o orožju, ki bodo omogočile predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do 31. januarja prihodnje leto.

Arčon je dejal, da bo zakon takoj posredovan v državni zbor, saj si želi, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za predajo.
Arčon je dejal, da bo zakon takoj posredovan v državni zbor, saj si želi, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za predajo. FOTO: Bobo

"Ta zakon – prostovoljna predaja orožja – bo sprejet in bo veljal do 31. januarja 2026," je po današnji seji vlade sporočil podpredsednik vlade Matej Arčon. Tisti, ki se bo odločil, da do takrat preda orožje, ne bo kaznovan, je še enkrat izpostavil. Prepričan je, da bo to prispevalo k varnosti državljank in državljanov. Predlog je, da bo to orožje prevzemala policija na domu. 

Dejal je, da bo zakon takoj posredovan v državni zbor, saj si želi, da je obravnava čim prejšnja in da imajo ljudje dovolj časa za predajo. Na voljo bo posebna telefonska številka, kamor bo mogoče poklicati in se s policijo dogovoriti za prevzem. 

Na novinarsko vprašanje, kaj bo država po predaji storila z orožjem, je dejal, da ga bo uničila, nekaj pa da ga bo postalo last države. Dejal je, da lahko več o tem povedo na pristojnem ministrstvu. 

Ocen, koliko nezakonitega orožja imajo ljudje in koliko bi ga lahko dobili na podlagi tega zakona, po Arčonovih besedah ni in "so samo neka predvidevanja". Po predaji pa bo orožje lahko uničeno, podarjeno muzeju ali v izobraževalne namene policije, je za STA pojasnila direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Arčon je danes izpostavil še, da se ta zakonska sprememba sprejema v luči t. i. Šutarjevega zakona, v katerem je ena ključnih prioritet boj proti orožju in nasilju. Hkrati je ponovil, da ta zakon predvideva možnost vstopa policije v stanovanje brez sodne odredbe le v primerih, ko bo zaznana uporaba orožja.

orožje predaja zakon arčon
Naslednji članek

Menopavza je začetek novega ravnovesja

Naslednji članek

Evropski parlament podprl kampanjo za varen in dostopen splav

SORODNI ČLANKI

Kako bo v praksi videti predaja nezakonitega orožja?

Golob napovedal možnost predaje nezakonitega orožja brez pravnih posledic

Ribniški župan: Skrbi me 'rok trajanja' zakona. Arčon: Učinke bomo spremljali in implementirali

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (67)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Free_Palestine
13. 11. 2025 15.06
Kolega malar je videl polno klet orožja v romskem naselju... Samo toliko.
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
13. 11. 2025 15.04
To lahko že sedaj naredoš brez pravnih posledic. Spet ena piarovska akcija brez učinka.
ODGOVORI
0 0
komandos
13. 11. 2025 15.02
+2
Dajta no Arčon in Golob ,ko boste vi iz vlade golobove in od Kučanovi komunajzarov vrnili denar ,ki ste ga pokradli nam državljanom bomo mi Slovenci predali nelegalno OROŽJE DRUGO LETO PO VOLITVA de de de
ODGOVORI
2 0
marker1
13. 11. 2025 15.02
+1
Po mnenju vladajočih nimajo neprijavljenega orožja samo zaščiteni, temveč tudi vsi ostali.
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
13. 11. 2025 15.01
+5
Tudi če bi imel veliko orožja ,ga ne bi niti slučajno prijavil
ODGOVORI
5 0
Magic-G-spot
13. 11. 2025 15.00
+1
V UK ze hodijo policisti maltretirat ljudi v hise ki so proti priseljevanju in ilegalcem..... so posnetki na netu. Kar not zelijo vstopit in aretirat mladoletnike za kaksne objave na netu..... Samo volite tole vlado boste videli. Poglejte s kom se druzijo in najemajo kredite...... in taki bodo rekli kako in kaj..... Pamet v glavo spodit jih vse iz stolckov podat kazenske ovadbe proti Golobu Fajonovi inb se veliko jih je in se ponovno borit za svojo drzavo. Zbudite se ljudje. In potem jih se uni gejpropaganda zagovarja saj se ne zaveda da bodo tudi njemuj potrkali na vrata za spolne usmerjenosti....
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
13. 11. 2025 15.00
+4
Prihajajo casi ko bomo orožje krvavo rabili ,saj vidite ,da EU na vsak način išče, da bi sla v vojno z Rusijo
ODGOVORI
4 0
2mt8
13. 11. 2025 15.00
+5
Ta poziv velja samo za Slovence. Za druge etnične skupine to ne velja.
ODGOVORI
5 0
Želko Kacin
13. 11. 2025 14.59
+2
gremo po stopinjah srbije
ODGOVORI
2 0
nick73
13. 11. 2025 14.58
+3
Če se postavim v vlogo kriminalca, zakaj bi policiji predal svojo pištolo, če jo lahko skrijem nekje v gozdu? Če jo slučajno policaji najdejo, itak ne bodo vedeli, da je moja in ne bom kaznovan. Lahko jo pa še vedno kadarkoli odkopljem in uporabljam dalje, če se mi zazdi.
ODGOVORI
3 0
Wolfman
13. 11. 2025 14.57
+5
Medtem ko se po vsem svetu mrzlićno prodaja in kupuje orožje, bi se naši oblasti orožje oddajalo oz. po domače podarilo? Pa vam država tudi kdaj kaj podari ali odda zastonj?
ODGOVORI
5 0
Wolfman
13. 11. 2025 14.52
+2
Danes zjutraj so se do zob oboroženi polisti greli v vhodu bloka v Dravljah! Zgledako je, kot da so čakali na čaj?
ODGOVORI
2 0
čevapgpt
13. 11. 2025 15.02
fantovščina.
ODGOVORI
0 0
kcre
13. 11. 2025 14.51
+12
Orožje in podobno. Zaščiteni. Na netu je objavljeno, da kupujejo hiše z gotovino prejemajo pa astronomske socialne doklade in pomoči. To je čista resnica, sem videl na lastne oči. Na pošto je prišla ogrožena, ter dvignila 5600 eurov socialnega in otroškega dodatka. Sama uslužbenka pošte je na debelo strmela od začudenja in poklicala upravnika, da preveri ali je to možno, da ni kaka napaka. Ni bilo napake in ogrožena oblečena skoraj v razcapane cunje, da ne navajam še ostalega je zapustila pošto z tem zneskom. Čez dva dni je pa že prosjačila v naselju za denar, kar mi je povedal en ogroženi, kateremu velikokrat dam kaka oblačila in podobno. Sramota. Nizko smo padli. Dno dna. Slovenec ti pa garaj za vse, ter vse na polno plačuj. Dno dna !!!
ODGOVORI
12 0
E.Nigma
13. 11. 2025 14.49
+6
Kaj boš prostovoljno predal, če pa policija sama ne upa ga zaseči?
ODGOVORI
6 0
Kali?opko Kali?opkovi?
13. 11. 2025 14.47
+6
Indijanci haha
ODGOVORI
6 0
kcre
13. 11. 2025 14.45
+14
Orožje in podobno. Pred dnevi je en pokal v Postojni, v 15 min je imel plavi orkester in so mu obrnili stanovanje na glavo. Policija že ima to možnost, da vstopi kamorkoli, če je potrebno obvarovati življenje. Zakaj torej niso žabjeka takoj po seji pretresli do zadnje šibice? Nekdo je streljal z avzomatom, halo, kaj, če bi kdo ležal ranjen? 50% jih v Sloveniji ni upravičenih do socialne pomoči!!! Imajo vse sumbvicionirano, potem pa vidiš, ko se v šolo pripelje po otroka z 80.000€ vrednim avtom!!! Sodišče je rabilo 1 teden, da je izdalo nalog za racijo v romskem naselju? Svetlobna hitrost...
ODGOVORI
14 0
štajerc46
13. 11. 2025 14.44
+9
Torej, če imam doma nelegalno orožje pokličem policijo in oni se odzovejo, pridejo meni na dom, potem se pojavi pri teh brihtah sum , da se posedujem več kosov orožja mi lako brez naloga pajaci vdrejo v bajto in premetavajo po mili volj. To jim omogoča novi zakon
ODGOVORI
9 0
Magic-G-spot
13. 11. 2025 14.52
+2
Tozis jih lahko saj je zakon sam po sebi nezakonit in so si ga izmislili. Tam bo un balkanski sodnik z pistolco na mizi paradiral ljudem pa bodo grenil zivljenja z svojo policijo. Pa drugace je to ze seriatsko pravo..... Ljudje zbudite se pa odstranite to izdajalsko vlado ki so se prodal in jih strpat v zapore. Da ti bodo lahko kar tako neki p;olpismeni ljudje prisli v bajto in vas kaznoval..... za krim inalce imajo ze zdaj vse zakone pa mizijo. Verjemite da je vse to namenjeno navadnim ljudem ki jim niso vsec. Dol s to fasisticno vlado.
ODGOVORI
2 0
kovexx
13. 11. 2025 14.42
+11
to je približno tako kot da bi narkomanom rekli vrnite druge ker jih bo tako manj na svetu....haha noro
ODGOVORI
11 0
Wolfman
13. 11. 2025 14.41
+7
Kdor odda orožje v teh časih takim barabam je pa res mungi!
ODGOVORI
7 0
asgard
13. 11. 2025 14.41
+6
Ja valda. AK74 pa Beneli M4 naj dam od sebe.. Sanjaj Arčon in cela vlada. Ne dam pa če pride sama tinca po njiju...
ODGOVORI
6 0
komandos
13. 11. 2025 14.49
+0
Ja Tinca bo prišla do tebe z fračo in bosta zamenjavo naredila za tvoj revolver
ODGOVORI
1 1
asgard
13. 11. 2025 15.03
Hm, se en ka ne ve kaj je AK74 in M4 Benelli. Nobeno ni revolver od njiju.. Pa tudi ne želi si da bi prišel blizu M4
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330