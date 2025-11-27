Prostovoljno delo v pokoju ali prisilna upokojitev?

V Sloveniji je bilo v letu 2024 zaposlenih približno 20.200 upokojencev. V primerjavi z letom 2015 je to skoraj devetkrat več – takrat jih je bilo zaposlenih le 2.300. Kaj je torej razlog za izrazito povečanje?

Tomaž Arh s portala Senior Dela, ki povezuje upokojence, ki želijo še naprej delati, pravi: "Življenjska doba se daljša. Pokojninske reforme še ni bilo in mnogi se lahko upokojijo pri 60 letih. Pri teh letih veste, da so to, če pogledate doma, ljudje, ki so še polni energije in želijo še nekaj delati. In zakaj ne. In dokler ne bo pokojninske reforme, se bo ta delež upokojencev, ki želijo delati, še povečeval."

Upokojenci, ki po upokojitvi še naprej delajo, ne prejemajo polne pokojnine. Tisti, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev in delajo s polnim delovnim časom, prejmejo 40 odstotkov pokojnine največ tri leta od vložitve zahteve. Po preteku treh let ali če delajo manj kot polni delovni čas, se izplačilo samodejno zmanjša na 20 odstotkov pokojnine ali sorazmerno glede na obseg dela. Izplačilo dela pokojnine je možno le, če so vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom.

Obstaja pa tudi možnost, da upokojenec dela in hkrati prejema polno pokojnino – prek pogodbe za začasno in občasno delo, ki je omejena s številom ur.

"To so določene kvote. V tem trenutku je to 60 ur na mesec. Od 1. januarja naprej naj bi bilo to 80 ur na mesec in takšne kvote so tudi za podjetja, koliko takih ljudi sploh zaposlijo. Ker če so po tej pogodbi zaposleni, potem dobijo celotno pokojnino in dodatno lahko še tisto, kar dobijo od teh ur dela," je razložil Arh.

Predlog SDS predlaga uvedbo dvojnega statusa, po katerem bi delavec po upokojitvi sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, delal s polnim delovnim časom in hkrati prejemal polno starostno pokojnino. Iz plače pa bi plačeval vse prispevke in davke kot ostali zaposleni.

Predlogu pa niso naklonjeni v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Zapisali so, da bi takšna ureditev koristila le nekaterim, ki so pri delodajalcu dobro zapisani ali pa so sami sebi delodajalci. Večina tistih, ki se bodo upokojili ali so že upokojeni, pa te možnosti od delodajalca ne bodo dobili. V Sloveniji je sicer zaposlovanju upokojencev je naklonjenih vedno več podjetij. A vseeno razlika med ponudbo in povpraševanjem ostaja.

"Bistveno več upokojencev si želi še dodatno delati, kot je povpraševanje podjetij," je dejal Arh.

Sistem, kjer polno zaposleni upokojenci prejemajo celotno plačo in celotno pokojnino, med drugim obstaja že v Švici, Luksemburgu in Avstriji.