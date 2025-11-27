Svetli način
Slovenija

Prostovoljno delo v pokoju ali prisilna upokojitev?

Ljubljana, 27. 11. 2025 23.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Nuša Dekleva
Bodo tisti upokojenci, ki želijo po upokojitvi še delati, ob polni plači prejemali še celotno pokojnino? Tak je namreč predlog, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila SDS in predvideva spremembo zdajšnjega sistema, po katerem polno zaposleni upokojenci prejemajo le 40 ali 20 odstotkov pokojnine. Po njihovem predlogu bi imeli dvojni status - ob polni plači bi prejemali tudi 100-odstotno pokojnino.

  • Iz 24UR ZVEČER: Gladek in Mesec o pokojninskem predlogu SDS
    12:21
    Iz 24UR ZVEČER: Gladek in Mesec o pokojninskem predlogu SDS
  • Iz 24UR ZVEČER: Plača in 100-odstotna pokojnina?
    03:17
    Iz 24UR ZVEČER: Plača in 100-odstotna pokojnina?

V Sloveniji je bilo v letu 2024 zaposlenih približno 20.200 upokojencev. V primerjavi z letom 2015 je to skoraj devetkrat več – takrat jih je bilo zaposlenih le 2.300. Kaj je torej razlog za izrazito povečanje?

Tomaž Arh s portala Senior Dela, ki povezuje upokojence, ki želijo še naprej delati, pravi: "Življenjska doba se daljša. Pokojninske reforme še ni bilo in mnogi se lahko upokojijo pri 60 letih. Pri teh letih veste, da so to, če pogledate doma, ljudje, ki so še polni energije in želijo še nekaj delati. In zakaj ne. In dokler ne bo pokojninske reforme, se bo ta delež upokojencev, ki želijo delati, še povečeval."

Upokojenci, ki po upokojitvi še naprej delajo, ne prejemajo polne pokojnine. Tisti, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev in delajo s polnim delovnim časom, prejmejo 40 odstotkov pokojnine največ tri leta od vložitve zahteve. Po preteku treh let ali če delajo manj kot polni delovni čas, se izplačilo samodejno zmanjša na 20 odstotkov pokojnine ali sorazmerno glede na obseg dela. Izplačilo dela pokojnine je možno le, če so vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom.

Obstaja pa tudi možnost, da upokojenec dela in hkrati prejema polno pokojnino – prek pogodbe za začasno in občasno delo, ki je omejena s številom ur.

"To so določene kvote. V tem trenutku je to 60 ur na mesec. Od 1. januarja naprej naj bi bilo to 80 ur na mesec in takšne kvote so tudi za podjetja, koliko takih ljudi sploh zaposlijo. Ker če so po tej pogodbi zaposleni, potem dobijo celotno pokojnino in dodatno lahko še tisto, kar dobijo od teh ur dela," je razložil Arh.

Predlog SDS predlaga uvedbo dvojnega statusa, po katerem bi delavec po upokojitvi sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, delal s polnim delovnim časom in hkrati prejemal polno starostno pokojnino. Iz plače pa bi plačeval vse prispevke in davke kot ostali zaposleni.

Predlogu pa niso naklonjeni v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Zapisali so, da bi takšna ureditev koristila le nekaterim, ki so pri delodajalcu dobro zapisani ali pa so sami sebi delodajalci. Večina tistih, ki se bodo upokojili ali so že upokojeni, pa te možnosti od delodajalca ne bodo dobili. V Sloveniji je sicer zaposlovanju upokojencev je naklonjenih vedno več podjetij. A vseeno razlika med ponudbo in povpraševanjem ostaja.

"Bistveno več upokojencev si želi še dodatno delati, kot je povpraševanje podjetij," je dejal Arh.

Sistem, kjer polno zaposleni upokojenci prejemajo celotno plačo in celotno pokojnino, med drugim obstaja že v Švici, Luksemburgu in Avstriji.

Gladek in Mesec o pokojninskem predlogu SDS

V oddaji 24 UR ZVEČER sta o novem predlogu SDS razpravljala Rado Gladek, poslanec SDS, in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Gladek je poudaril, da je njihov predlog "edino pravičen", saj bi moral imeti posameznik, ki je 40 let delal in plačeval prispevke, pravico do polne pokojnine, ne glede na to, ali pri 60 letih nadaljuje z delom ali ne. Po njegovih besedah bi moral upokojenec sam izbrati, ali bo proste dni preživljal doma ali ostal aktiven na trgu dela, pri čemer bi z delodajalcem sklenil nov dogovor in bil za svoje delo ustrezno plačan.

Minister Mesec pa opozarja, da predlog SDS skriva bistveno več, kot želi priznati opozicija. Ključni očitek je, da bi bil po predlogu vsak zaposleni po dopolnjenih 40 letih dela avtomatično prisilno upokojen. To pa je, pravi Mesec, v popolnem nasprotju s cilji pokojninske reforme, ki ljudi spodbuja, da delajo dlje in to prostovoljno, ne prisilno. Po njegovih besedah bi tak sistem lahko ogrozil tako pokojninsko blagajno kot celoten zaposlitveni model, saj bi bil nadaljnji delovni angažma omogočen le, če bi to potrdil delodajalec.

Gladek očitke zavrača in vztraja, da predlog ne skrajšuje delovne dobe ter ne ogroža financiranja pokojnin. Po njegovem mnenju trenutni sistem upokojencem odvzame preveč pokojnin, če se odločijo delati naprej, medtem ko bi SDS-ov model upokojencem omogočil polno pokojnino in redno plačo, hkrati pa bi se od tega plačevali vsi prispevki. Dodaja, da v državi primanjkuje delavcev in da bi aktiviranje domačih, izkušenih upokojencev lahko vsaj delno zmanjšalo potrebo po uvozu delovne sile.

Mesec poudarja, da je sedanja ureditev, ki omogoča prejem dela pokojnine in vsakoletne dodatne odmerne odstotke za tiste, ki delajo dlje, učinkovita, kar potrjuje tudi naraščanje števila zaposlenih po dopolnjenih 40 letih delovne dobe. Opozarja, da predlog SDS po njegovem mnenju ruši vzpostavljeno ravnovesje in temeljni dogovor, da 40 let dela pomeni pravico do upokojitve, ne pa obveznost. Dodal je še, da reforma že širi možnosti začasnega in občasnega dela za upokojence do 85 ur na mesec in z zaslužkom do 12 minimalnih plač letno, kar po njegovih besedah podpira tako gospodarstvo kot sindikati in v praksi že deluje.

Več pa v zgornjem posnetku iz oddaje 24UR ZVEČER.

pokojnine upokojenci plača dvojni status
Shema skrajšanega delovnika: zakaj je bila odločitev vlade preložena?

