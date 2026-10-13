Prostovoljno plačevanje? 'Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili'

Delni neuradni izidi nedeljskega posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka kažejo na razdeljenost volilnega telesa o tem vprašanju. Trenutno pa s tesno razliko vodijo nasprotniki ukinitve.

Prvak SDS in predsednik vlade Janša je na omrežju X zapisal, da so "ljudje podprli tisto, kar so želeli". "Vlada pa je dolžna tej volji slediti. Torej bodo rtv-prispevek pač plačevali tisti, ki to želijo. Oziroma tisti, ki jim je to skupno. (...) Tisti, ki jim pa to ni skupno, pač ne," je zapisal.

Tudi podpredsednik stranke Aleš Hojs je v izjavi ob predstavitvi županskega kandidata v Ljubljani ocenil, da "je prav, da tisti, ki tega ne želijo in nočejo, tega ne delajo, tisti, ki želijo, naj to počnejo, zaradi nas celo v dvojni višini".

Poslanka SDS Alenka Jeraj danes v DZ ni imela odgovora na novinarska vprašanja o tem, kako bodo to uredili. "Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili," je dejala. Med možnostmi je omenila, da bi se "ljudje sami prijavili, kdo želi plačevati", ampak dodala, da odgovora še nima in da bodo morali še "natuhtati neko salomonsko rešitev".

"Glede na izid referenduma, kjer je dejansko polovica ljudi rekla, da bi plačevali rtv-prispevek, polovica pa ne, se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili, torej, da bomo nekako upoštevali tako voljo tistih, ki želijo plačevati, in voljo tistih, ki ne želijo plačevati prispevka," je dejala. Ob tem je zavrnila očitek, da bi na tak način kaznovali tiste, ki so imeli na referendumu drugačno stališče od vladajoče koalicije. Je pa priznala, da to odpira nekatere pravne in druge dileme. Prav tako ne ve, kaj takšna praksa pomeni za prihodnja referendumska odločanja, ko bo del volivcev pri nekem vprašanju za, del pa proti.