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Prostovoljno plačevanje? 'Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili'

Ljubljana, 13. 10. 2026 14.11 pred 22 minutami 3 min branja 50

Avtor:
N.Š.
RTV mikrofon

Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o rtv-prispevku zapisal, da ga bodo "pač plačevali tisti, ki to želijo". Na vprašanje o pojasnilih, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo, in tistih, ki ne želijo plačevati.

Delni neuradni izidi nedeljskega posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka kažejo na razdeljenost volilnega telesa o tem vprašanju. Trenutno pa s tesno razliko vodijo nasprotniki ukinitve.

Prvak SDS in predsednik vlade Janša je na omrežju X zapisal, da so "ljudje podprli tisto, kar so želeli". "Vlada pa je dolžna tej volji slediti. Torej bodo rtv-prispevek pač plačevali tisti, ki to želijo. Oziroma tisti, ki jim je to skupno. (...) Tisti, ki jim pa to ni skupno, pač ne," je zapisal.

Tudi podpredsednik stranke Aleš Hojs je v izjavi ob predstavitvi županskega kandidata v Ljubljani ocenil, da "je prav, da tisti, ki tega ne želijo in nočejo, tega ne delajo, tisti, ki želijo, naj to počnejo, zaradi nas celo v dvojni višini".

Poslanka SDS Alenka Jeraj danes v DZ ni imela odgovora na novinarska vprašanja o tem, kako bodo to uredili. "Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili," je dejala. Med možnostmi je omenila, da bi se "ljudje sami prijavili, kdo želi plačevati", ampak dodala, da odgovora še nima in da bodo morali še "natuhtati neko salomonsko rešitev".

"Glede na izid referenduma, kjer je dejansko polovica ljudi rekla, da bi plačevali rtv-prispevek, polovica pa ne, se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili, torej, da bomo nekako upoštevali tako voljo tistih, ki želijo plačevati, in voljo tistih, ki ne želijo plačevati prispevka," je dejala. Ob tem je zavrnila očitek, da bi na tak način kaznovali tiste, ki so imeli na referendumu drugačno stališče od vladajoče koalicije. Je pa priznala, da to odpira nekatere pravne in druge dileme. Prav tako ne ve, kaj takšna praksa pomeni za prihodnja referendumska odločanja, ko bo del volivcev pri nekem vprašanju za, del pa proti.

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

Izpostavila je, da je šlo za posvetovalni referendum in da je v državni zbor že vložena novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga je pripravila Resnica in ga v DZ vložila s podpisi volivcev in ki predvideva ukinitev rtv-prispevka in plačevanje oziroma sofinanciranje iz proračuna. Kako bodo v SDS ravnali glede tega zakona, ali ga bodo podprli, ali ne, Jeraj ni razkrila. "Kot poslanska skupina se glede tega še nismo usedli, da se o tem pogovorimo in odločimo, kako bomo ravnali, seveda se je treba pogovoriti tudi z Zoranom Stevanovićem, ali bo vztrajal," je dejal.

Če bodo predlagatelji vztrajali pri obravnavi, morajo to sporočiti matičnemu odboru DZ za kulturo, ki mu predseduje prav Jeraj. Zakonski predlog je namreč že bil na dnevnem redu seje odbora v začetku septembra, a je Stevanović v imenu predlagateljev predlagal, da se ga umakne do izvedbe referenduma. Ko bodo torej odboru ponovno predlagali, da se obravnava lahko nadaljuje, bo imela Jeraj 15 dni, da skliče sejo odbora, je danes pojasnila v DZ.

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rtv prispevek plačevanje referendum

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KOMENTARJI50

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mptour
13. 10. 2026 14.38
Po tej logiki potem JJ ni predsednik moje vlade, ampak samo tistim, kateri so ga volili.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
13. 10. 2026 14.37
Za informativni program naj RTV zbira prostovoljne prispevke, za športni, kulturni in otroški pa naj dobi denar iz proračuna. Volk sit, koza cela.
Odgovori
+2
2 0
royayers
13. 10. 2026 14.37
Prav, naredite ta precedens. Potem boste vi placani tudi max 15%, ker ostalih 85% vas pac ne podpira. Govorim o skupni stevilki volilnih upravicencev, toliko kot ste dobili na volitvah - odstotek vseh, ne samo tistih ki so volili, sorazmerno dobite placano.
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0 0
Kameleon Kiddo
13. 10. 2026 14.37
Demagog se spet obnaša oot demagog. kot da je bilo referendumsko vprasanje ali zelite prostovoljno placevati rtv prispevek. On bi kr vprasajje retroaktivno spremenil rezultate pa ohranil. Ne vem no...
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+0
1 1
vvvilice
13. 10. 2026 14.36
Tisti, ki so glasovali proti ukinitvi, ti bodo še naprej plačevali RTV prispevek. RRV no zmanjšal število zaposlenih, povečal učinkovitost tistih, ki ostanejo, izboljšal organizacijo in ekonomiko poslovanja in evo ga, rešeno. Ne potrebujemo takega mastodonta ta število vsevin, ki jih pripravlja. Če so državna RTV, še ne pomeni, da imajo zaposlenih kolikor se jim zdi in da so učinkoviti ter plačani, ....
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+4
6 2
mr.poper
13. 10. 2026 14.35
Če je pa to vlada, potem sem jaz zmešan jj Od kje je to videl? NA vsak način hoče furat enopartijsko politiko IJJ star komunist z četico rdečih NSi še do danes ni spoznal da z rdečimi nikoli ni bilo dobro sodelovat UPAM da jim je PAPA SUGERIRAL S KOM SO ZAPRAVILI 35 LET NAŠE DRŽAVE
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-1
2 3
Jani.
13. 10. 2026 14.38
Kdo pa vlada 3/4 časa samostojne Slovenije? Zavajaš, da glava boli.
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0 0
rs1975
13. 10. 2026 14.35
Janša, Stevo in podobni itak že sedaj ne plačujejo RTV. Ziher se našli kakšno luknjo. Potemtakem lako za bilo katero stvar isto rečemo, da naj plačuje, če želi. Začnimo z raznoraznimi davki... Ali pa z plačilo registracije ali vinjete.
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0 0
JOKS klub
13. 10. 2026 14.35
Da se ne boste pokakali za 12 eurov sirotinja
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-1
1 2
Nikobikavsnil
13. 10. 2026 14.35
Kot sem že napisal, ukiniti posvetovalne referendume
Odgovori
0 0
Bolfenk2
13. 10. 2026 14.35
Edino pošteno. Polovica Slovencev želi plačevati RTV, polovica pa ne. Najbolje da postane plačevanje prostovoljno, kdor želi plača položnico, kdor ne želi pa ne.
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+1
2 1
SpamEx
13. 10. 2026 14.35
To je dejanje proti Sloveniji
Odgovori
+1
2 1
Sir Oliver
13. 10. 2026 14.34
Zabredli bodo tile nesposobni desnuharji, zabredli. Nimajo pojma kaj govorijo in kaj delajo.
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+0
3 3
supergigi
13. 10. 2026 14.34
Zdaj vidim, da je celo bolje, da je zakon padel. Kajti proračun sedaj ne bo obremenjen z izdatki za RTV. Naj plačuje kdor želi in gleda, kdor ne želi pa ne. To je najbolj poštena odločitev.
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+1
2 1
Delavec_Slo
13. 10. 2026 14.34
Sej če ne bomo plačevali rtvja, nam bodo pa nabili drugje recimo prispevek 15€ da elektrika teče po žici!
Odgovori
-2
1 3
Jani.
13. 10. 2026 14.34
Točno tako. Ti, ki so za naj plačujejo ostali pa pač ne bomo. Praktično ne gledam TV-ja.
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+3
4 1
majsterinegasrat
13. 10. 2026 14.34
Pravzaprav 50% ljudi ni glasovalo, da bi ONI plačevali prispevek za RTV, ampak so glasovali, da obvezen prispevek ostane za tiste, ki s(m)o ga morali plačevati že do sedaj. To je velika razlika! Kaj pa če bi prispevek plačevali kar vsi brez izjeme, kakšen pa mislite, da bi bil potem rezultat referenduma ?
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0 0
Vselepo
13. 10. 2026 14.34
Nevem kaj bi bilo narobe ob poplavi medijev, RTV pa se vedno na mestu se slabse majn prenosov sporta, visoke place, red bi se moral vspostavit, pa ne v neodvisno novinarstvo kot novinarjev, ampak vse drugo....
Odgovori
+1
1 0
Vselepo
13. 10. 2026 14.35
Če pa novi ar hodi le v sluzbo na kavo a to podpirate....
Odgovori
+1
1 0
pa saj bo vredu
13. 10. 2026 14.34
Ah ti ljubi izgovori. Sama hinavščina jih je. Kako lahko rečejo greznica, če pa je sploh ne gledajo? A so jim na Nova tv to povedali?
Odgovori
+0
1 1
bor99
13. 10. 2026 14.33
zakaj za k.... je bil potem referendum???????
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
13. 10. 2026 14.34
Za test volilcev in denar skozi okno UPS vrata.
Odgovori
0 0
poper00
13. 10. 2026 14.32
Neverjetno torej se bomo sedaj pri vsakem referendumu sedaj vpraševali tako.Potem pa dajmo reč kdo se želi evtanazirati naj se kdo pa ne pa ne.Prav tako pri vodah in vseh ostalih stvareh.To sedaj zpoet kaže vso dvoličnost in lažnivost te vlade.Če bi bilo obratno a mislite ,da bi janez isto napisal.Vsi vemo ,da bi brez vprašanj prispevek ukinil.Tudi tisti,ki mi boste dali minuse veste ,da je tako ampak jih boste dali ker imate oprane glave.
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-1
0 1
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