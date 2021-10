V Zagorju protest v podporo dijakom, ki zavračajo nošenje mask v razredu

Po neuradnih informacijah naj bi dijaki 4. letnika poklicno tehniškega izobraževanja Srednje šole Zagorje pred dnevi prekinili pouk, potem ko so zavrnili nošenje mask. Dijaki se se nato niso odzvali na pozive, naj zapustijo prostore, profesorji pa so prekinili izvajanje pouka. To je potrdila tudi ravnateljica šole Aljaša Urbanija , ki je povedala dijaki po pogovoru z razredničarko niso vzpostavili dialoga.

Dijaki, povezani v iniciativo so se danes zbrali pred šolo in znova izrazili nasprotovanje epidemiološkim ukrepom. Pridružili so se jim tudi nekateri občani. Trenutno se je pred šolo zbralo med 100 in 200 protestnikov. S seboj so prinesli slovenske zastave, vzklikajo "maske dol" ter nosijo transparente z napisi "Šola brez maske". Na kraju dogajanja so tudi policisti, ki spremljajo protest. Ta je zaenkrat glasen, a miren.

Po informacijah, naj bi dijaki šole prejeli obvestilo, da po malici odidejo domov. Kot poroča Svet24, naj bi se izpraznila že celotna šola.