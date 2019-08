Protest kmetov: Slovensko podeželje ne bo zverinjak

Sindikat kmetov Slovenije danes v Velikih Laščah v luči vse pogostejših napadov volkov na rejne živali pripravlja protestni shod z geslom Slovensko podeželje ne bo zverinjak. Na njem bodo med drugim zahtevali, da se volkove s podeželja odlovi ali odstreli, populacijo pa ohrani v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov.

"V Sindikatu kmetov Slovenije ne pristajamo na to, da bi morali zaradi zveri z mrežami in ograjami ograditi celotno slovensko podeželje. Tako kot smo kmetje dolžni poskrbeti, da naša živina ne dela škode sosedom, tako je država dolžna poskrbeti za svoje zveri, da ne delajo škode slovenskim kmetom," so poudarili. Zahtevajo, da se v okoljih, kjer so trenutno naseljene zveri, ljudem prizna nižja kakovost življenja z davčnimi olajšavami in razvojnimi spodbudami. Zaradi objektivne odgovornosti za trenutno stanje vsakodnevnih napadov volkov pa zahtevajo takojšen odstop ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

Kmetje so razjarjeni zaradi več pokolov drobnice v zadnjem času. FOTO: Florjan Peternelj

"Sindikat kmetov Slovenije bo naredil vse, da bo slovensko podeželje ostalo obdelano, poseljeno in da bo spet varno, saj bo le tako atraktivno za mlade, da bodo ostajali na podeželju. Tako bo lahko zagotavljalo, da bo Slovenija tudi v primeru kakršnihkoli izrednih razmer imela zadostno količino hrane. Kultivirano podeželje je eden od pogojev za uspešen razvoj turizma in prostor za kakovostno izkoriščanje prostega časa v naravi," so še navedli v sindikatu. V lovski zvezi zavračajo očitke, da ne izvajajo odstrela volka in poudarjajo, da je ob strogih pogojih iz interventnega zakona, ki lov dovoljujejo le nekaj lovskim družinam, nemogoče pričakovati, da bo odstrel izveden čez noč.

Po zakonu je predviden odstrel 11 volkov. FOTO: ZOO Ljubljana