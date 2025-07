Protest na Ježici: krajani zahtevajo takojšnje ukrepe za varnost

Ko državljani čutijo, da država za njihovo varnost ne stori dovolj, to vodi v upor in jemanje pravice v svoje roke. Na ljubljanski Ježici je potekal protestni shod, na katerem so krajani izrazili zaskrbljenost zaradi vse slabše varnosti v okolici. Protest je sledil nedavnemu incidentu, ko je bil na tamkajšnjem polju brutalno napaden 70-letni kmet. Udeleženci shoda opozarjajo na težave, povezane s posameznimi pripadniki romske skupnosti. Kakšne ukrepe zahtevajo od vlade, policije in ljubljanske občine in kako se je na dogajanje odzvala romska družina Strojan?